Vier Siege und nur eine Niederlage bedeuten Platz zwei

Die Herren 55 und Damen 50 der Tennisabteilung des SV Löffelstelzen sind jeweils Vizemeister in der Medenrunde 2019. Mit fünf Mannschaften war die Tennisabteilung des SV Löffelstelzen in diesem Jahr in der Medenrunde am Start.

Herren 55 Württembergstaffel: Vier Siege und eine Niederlage – so lautet die Bilanz der Herren 55 in der Württembergstaffel. Gleich im ersten Heimspiel gegen den SG Seewald stand es nach den Einzeln 3:1 und mit einem weiteren gewonnen Doppel war der 4:2-Sieg perfekt.

Mit einer Serie weiterer überzeugender 5:1-Siege beim TC Baustetten, zuhause gegen den TA Neckarweihingen und im letzten Heimspiel gegen den TC Ebhausen 1 zeigte sich die Qualität, die in dieser Mannschaft steckt. Die einzige Niederlage musste man bei der SG Kirchheim verzeichnen. Insgesamt reicht es damit zur mehr als verdienten Vizemeisterschaft.

Eingesetzte Spieler in der Runde: Hans Velthaus, Helmut Netz, Helmut Leschinger, Rudi Wedel, Karl Zink, Wolfgang Ansmann, Dimitrios Mainos, Sven Ake Svensson,

Damen 50 Verbandsstaffel: Die Damen 50 verfehlten nach dem Abstieg im letzten Jahr nur knapp den direkten Wiederaufstieg. Im ersten Spiel zuhause gegen den TC Stromberg gelang mit einem 5:1 Sieg ein Einstieg nach Maß. In den Heimspielen gegen TC Nordheim (4:2) und gegen den Lokalrivalen aus Bad Mergentheim (4:2) ließ man Zuhause ebenfalls nichts anbrennen und sicherte sich alle Heimpunkte.

Ein weiterer Sieg gelang auswärts gegen den TC Ilsfeld mit 3:3 – dieses Spiel war hart umkämpft und man nahm aufgrund der mehr gewonnenen Spiele (61:43) die Punkte mit nach Hause.

Trotz der Niederlagen beim TSV Weikersheim (1:5) sowie bei der TA Niederstetten (2:4) freuen sich die Damen über die vier Siege aus sechs Spielen und stehen damit als Vizemeister auf Platz zwei in der Abschlusstabelle.

Eingesetzte Spielerinnen in der Runde: Eva Greiner, Sigrid Drost, Ulrike Unger-Netz, Hannelore Müh-Mainos, Angelika Spachmann, Gertrud Heger, Gisela Ziegler, Edith Pianka.

Damen Bezirksstaffel II: Die Damen 1 gingen hochmotiviert in die Runde, um den Abstieg in der letzten Saison möglichst mit einem sofortigen Wiederaufstieg vergessen zu lassen. Mit zwei klaren Niederlagen auswärts, jeweils mit 0:6 gegen den TC Löchgau und bei der TSG Hohenlohe, sowie zwei weiteren Niederlagen in den Heimspielen gegen die TA Untergriesheim mit 2:4 und ebenfalls mit 2:4 gegen den TC Sternenfels ist dies jedoch leider nicht gelungen. Die Saison endete für die Damen damit auf dem fünften Platz in der Tabelle.

Eingesetzte Spielerinnen in der Runde: Anika Ansmann, Melanie Ansmann, , Daniela Greiner, Lisa Pianka, Ramona Pitzkow.

Damen 40 Staffelliga: In einem Feld mit acht Mannschaften mussten sich die Damen 40 dieses Jahr nach ihrem Meistertitel und dem Aufstieg im letzten Jahr in der Staffelliga behaupten.

Von den insgesamt sieben Begegnungen wurden die Spiele daheim gegen den die SPG HC/MTV Ludwigsburg mit 3:3 (61:54 Games) sowie das Auswärtsspiel gegen den TC Güglingen (4:2) als Erfolg verbucht.

Im den Spielen daheim gegen den ASV Scheppach (2:4) dem TC Benningen 1 (0:6) sowie in den Auswärtsspielen gegen den TC Ditzingen (1:5) dem TC Wimpfen 1 (1:5) und im letzten Spiel beim TA Untergriesheim (2:4) gingen die Punkte jedoch jeweils an die gegnerischen Mannschaften.

Mit 2:5 Punkten erreichten die Damen damit leider trotz großem Kampfgeist nur den siebten Platz in der Tabelle und spielen nächste Saison eine Klasse tiefer.

Eingesetzte Spielerinnen in der Runde: Susanne Schmitt, Katrin Barnowksi-Buchhorn, Elke Träger, Britta Müller, Anette Henninger, Doris Blank, Sigi Drost, Angelika Spachmann, Inge Rössler.

Herren 1 Staffelliga: Im zweiten Jahr in der Staffelliga konnten die Herren 1 in sechs Begegnungen vier Siege feiern.

Nach einem klaren 6:0-Sieg im ersten Spiel auswärts bei Salamander Kornwestheim musste man im zweiten Spiel eine ebenso klare Niederlage (0:6) zuhause gegen den TSV Neuenstein hinnehmen.

In den weiteren Spielen gegen den TC Möglingen (5:1) gegen RW Bad Mergentheim (4:2) und Obereisesheim gelangen überzeugende Siege. Unterbrochen wurde die Serie nur durch eine doch deutliche 0:6- Niederlage beim TC Horkheim.

Insgesamt ist die Mannschaft mit dem dritten Platz im Feld mit sieben Mannschaften zufrieden.

Eingesetzte Spieler: Michael Konrad, Heiko Rössler, Sebastian Singer, Simon Spachmann, Alex Schütz, Sebastian Heger, Tobias Kimmelmann, Daniel Henninger, Willi Hörner. svl

