Vierter Platz bei Württembergischen erkämpft

Einen tollen Erfolg konnten die Mädchen des TV Niederstetten bei den Württembergische Meisterschaften U 13 in der eigenen Stadt verbuchen: Sie holten sich einen vierten Platz.

Die Volleyballabteilung des TV Niederstetten hatte die Württembergischen Meisterschaften in der Altersklasse U13 weiblich ausgerichtet. Als Bezirksmeister des Bezirks Nord spielte die Mannschaft des TV Niederstetten neben elf anderen Teams aus Böckingen, Flacht, Friedrichshafen, Holzgerlingen, Stuttgart, Schmiden, Ochsenhausen und Waldenburg um die drei begehrten Startplätze für die Regionalmeisterschaft Süd. Traditionell ist die Spielrunde in Nordwürttemberg schwächer als im restlichen Landesverband, deshalb war die Zielsetzung für das Heimteam einfach: Kämpfen um jeden Punkt und schauen, wie weit man kommt.

In der Vorrundengruppe traf man im ersten Spiel auf den TSV Schmiden. Deren recht unkonventionelle Spielweise lag den Vorbachtälerinnen nicht, so dass man den gesamten ersten Satz brauchte, um ins Spiel zu finden.

Schnell führten die Schmidenerinnen mit fünf Punkten, doch die Spielerinnen des TVN kämpften sich wieder heran und konnten sogar zum 23:23 ausgleichen.

Leider reichte es aber nicht mehr, um den Satz zu drehen, denn Schmiden verbuchte die nächsten beiden Punkte und somit den Satz für sich. Damit standen die Mädels des TVN gleich unter Erfolgsdruck, da der zweite Gegner, der TSV Flacht, im ersten Spiel 2:0 gegen Schmiden gewonnen hatte. Wollte das Team des TVN im Turnier bleiben, musste der nächste Satz unbedingt gewonnen werden. Nicht immer ganz ballsicher, aber äußerst konzentriert löste die Mannschaft um Spielführerin Jasmina Kurtisi die Aufgabe mit 25:21 doch recht sicher. Damit entschied das letzte Gruppenspiel gegen Flacht über den Einzug in das Viertelfinale.

Mit dieser Konstellation konnte das U 13-Team des TVN wesentlich besser umgehen. Druckvolle Aufschläge von Hannah Mehring und Sarah Schneider und viele Eigenfehler des Gegners sorgten dafür, dass der 2:0-Erfolg (25:17/25:19) nie in Frage stand. Nach dem Spiel war die Freude über das Erreichen des Viertelfinales groß, aber groß war auch der Gegner: Die Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten VfB Friedrichshafen. Doch die Mädels ließen sich vom großen Namen nicht erschrecken und überraschten den Gegner ihrerseits mit gezieltem Spiel in die Lücken. Besonders Emily Hobmaier bewies immer wieder einen guten Überblick und so wurde der erste Satz mit 25:21 gewonnen. Der zweite Satz verlief komplett ausgeglichen mit dem glücklicheren Ende (23:25) für die Gäste vom Bodensee. So musste der Tiebreak das Spiel entscheiden. Keines der beiden Teams konnte sich absetzen und jeder Ballwechsel war hart umkämpft, aber dieses Mal bewahrten die Taubertälerinnen die Ruhe und konnten die letzten Punkte zum 15:13-Erfolg für sich entscheiden.

Völlig unerwartet stand das Team plötzlich im Halbfinale gegen die erste Mannschaft der SpVgg Holzgerlingen, die mit zwei Teams am Turnier teilnahm.

Völlig erschöpft vom vorangegangenen Spiel, hatte das Heimteam dem Gegner nichts mehr entgegenzusetzen. Deutlicher als nötig verlor das TVN-Team mit 19:25 und 12:25. Fast ohne Pause ging es dann in das Spiel um den dritten Platz. Auch hier erwies sich die zweite Mannschaft des MTV Allianz Stuttgart, die ihr Halbfinalspiel gegen die eigene erste Mannschaft auch deutlich verloren hatte, als eine Nummer zu groß. Chancenlos mussten sich die Hohenloherinnen mit 16:25 und 21:25 geschlagen geben. Trotz der beiden am Ende doch deutlich verlorenen Spiele waren alle stolz darauf, der drittbeste Verein in Württemberg zu sein, schließlich waren ja nur zwei Mannschaften des MTV Stuttgart und eine aus Holzgelingen besser.

Und auch dank der von allen Teams gelobten Ausrichtung der Meisterschaft machten die Volleyballer des TV Niederstetten wieder erfolgreich Werbung für sich und die Region. tvnv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019