Viertklässler schnuppern rein

Bad Mergentheim.Alle Kinder der vierten Klasse, die sich für den Übergang auf ein Gymnasium interessieren, sind am Donnerstag, 21. Februar, von 9 bis 11.30 Uhr zum Schnupperunterricht willkommen. Man erhält unter anderem einen Einblick in den Französisch- und Lateinunterricht. Im Anschluss daran können die Schüler 12.15 Uhr ein Mittagessen in der Caféteria einnehmen.

Die Kinder sollten nach Absprache mit der jetzigen Grundschule, diese Gelegenheit nutzen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung bis Mittwoch, 13. Februar, unter Telefon 07931/574070, erforderlich. Weitere Informationen erhält man ebenfalls unter dieser Telefonnummer oder auf der Homepage www.dog-mgh.de.

Alle Eltern und Schüler der vierten Grundschulklassen können sich bei der Schulleitung und dem Kollegium des Deutschorden-Gymnasiums Bad Mergentheim, am „Tag der offenen Tür“ über die Schule informieren.

Dieser findet am Dienstag, 26. Februar, um 17.30 Uhr in der Aula der Schule statt. Neben einer allgemeinen Information über die Angebote der Schule gibt es einen Einblick in die Arbeit einzelner Fächer und Klassen.

Schüler der Klassen vier der Grundschulen können am Mittwoch, 13. März, und am Donnerstag, 14. März, jeweils von 7.30 bis 17 Uhr im Sekretariat für die Aufnahme in die Klasse fünf des Gymnasiums angemeldet werden.

Die Erziehungsberechtigten sollten die Anmeldung persönlich vornehmen und folgende Unterlagen der Aufnahmeunterlagen mitbringen: Grundschulbestätigung (Blatt vier), Bestätigung der Grundschule über Informations- und Beratungsgespräch (Blatt fünf), Grundschulempfehlung (Blatt sieben) und Geburtsurkunde, zusätzlich die Zwischeninformation zum aktuellen Leistungsstand (nur für Schüler aus Bayern), für alle Fahrschüler ein Passbild, Sorgerechtsbeschluss (falls erforderlich). dog

