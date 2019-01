Violinschüler zeigen ihr Können

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert ist am kommenden Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal in Bad Mergentheim. In diesem Rahmen präsentieren sich sieben Schüler der Violinklasse Professor Herwig Zack der Hochschule für Musik Würzburg. Es handelt sich um Alma Keilhack, (Pre-College, 12 Jahre), Anna Alexandra Dörschner, (Pre-College, 15 Jahre), Alexandra Aykaeva, Rika Ikemura, Roberta Verna, Elena Schwalb und Nathalie Schmalhofer. Begleitet werden die Schüler am Klavier von dem Dozenten Sven Witzemann.

Zur Aufführung gelangen Werke von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Nicolo Paganini, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Edouard Lalo, Pablo de Sarasate, Eugène Ysaÿe und Maurice Ravel. Unter den Schülern sind Teilnehmer eines internationalen Wettbewerbs, zum Beispiel Roberta Verna, die bereits an dieser Stelle mit herausragenden Leistungen glänzte. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte frei. pm

