Vital dank zahlreicher Hobbys

Bad Mergentheim.Martha Beier hat in Bad Mergentheim ihren 90. Geburtstag gefeiert. Und das in erstaunlicher geistiger und körperlicher Frische. Auf die Frage, wie man es schaffe, in ihrem Alter noch so fit und vital zu sein, meinte die Jubilarin schmunzelnd: Sich betätigen, sich interessieren und sich durch die Zeitung und andere Medien informieren, ganz einfach am Leben teilnehmen. Und da seien ja noch ihre Hobbys: Garten, Kochen, Handarbeit und alles, was so um das Haus herum zu tun ist. Und dass manchmal etwas zwickt, das sei eben ganz normal in diesem Alter.

Geboren wurde Martha Beier am 27. Juli 1928 in Bobstadt, als ältestes von vier Geschwistern (dazu kamen noch zwei Mädchen und ein Junge). Sie war die Tochter von Wilhelm Appel, einem der größten Landwirte im Ort. Die Schule absolvierte die junge Martha in ihrem Heimatort Bobstadt, ihr sehnlicher Wunsch, wie ihre Großmutter Handarbeitslehrerin zu werden, ließ sich aufgrund der Kriegswirren nicht verwirklichen. Nach einiger Zeit als Kellnerin im Bad Mergentheim Kurhaus Schönblick zog Martha Beier nach Pforzheim, um im dortigen Hotel Martinsbau ihre beruflichen Kenntnisse zu erweitern.

Schulkamerad aus Bobstadt

Aber da gab es auch noch einen gewissen Emil Beier, ein Schulkamerad aus Bobstadter Zeiten, der die hübsche Martha schon immer sympathisch gefunden hatte. Man verlor sich aus den Augen, als Emil im jugendlichen Alter als Soldat einrücken musste und die ganze Brutalität des Krieges zu spüren bekam. Aus dem Krieg zurückgekehrt, galten Emils ganze Gedanken seiner ehemaligen Schulkameradin Martha. Frei nach dem Motto „wer nichts wagt, der nicht gewinnt“, setzt er sich auf sein Motorrad und düste kurzentschlossen nach Pforzheim, um dort um die Hand seiner Angebeteten anzuhalten. Die sagte nicht sofort „ja“, sondern erbat sich eine kurze Bedenkzeit. Was sich in Pforzheim etwas zäh anließ, wurde schließlich zu einer wunderbaren Liebesgeschichte, die erst nach 63 Jahren durch den Tod von Emil Beier im Juni 2016 endete.