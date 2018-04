Volksbank-Filiale im Weberdorf schließt Ende Mai

Anzeige

Bad Mergentheim.Anfang vergangener Woche berichtete unsere Zeitung über den grundlegenden Umbau der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Main-Tauber am Marktplatz in Bad Mergentheim. Michael Schneider, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, kündigte in diesem Zusammenhang an, aus wirtschaftlichen Erwägungen die Filiale im Weberdorf schließen zu müssen und begründete auch die geänderten Rahmenbedingungen. Die Redaktion bat nachträglich um eine Stellungnahme zum Thema „Filialschließung“ und zu den weiteren Plänen.

Man arbeite zurzeit intensiv daran, die Filialen der Volksbank auf einen Stand zu bringen, der den modernen Erfordernissen genossenschaftlicher Beratung entspreche und den Anforderungen der Kunden gerecht werde, teilt der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider auf die Anfrage hin mit und erklärt weiter: Mit der Hauptstelle in Bad Mergentheim biete man beste Voraussetzungen hinsichtlich Ausstattung und Erreichbarkeit. Im Rahmen interner Erhebungen habe man zudem festgestellt, dass viele Kunden für beratungsintensive Bankgeschäfte gezielt die Präsenz am Marktplatz nutzen.

„Bei alltäglichen Bankgeschäften des Zahlungsverkehrs aber, wie einer Überweisung oder einem Kontoauszug, bevorzugen die meisten Kunden heute den bequemen Weg über die entsprechenden Online-Kanäle. In der Politik würde man sagen, unsere Kunden stimmen mit den Füßen ab, oder eben mit dem Smartphone, oder der Computer-Maus“, erläutert Schneider. Dies führe dazu, dass man aus wirtschaftlichen Erwägungen gezwungen sei, mancherorts auf lokale Präsenz zu verzichten. Betroffen seien hierbei hauptsächlich Kleinstellen mit Teil-öffnungszeiten, auf denen fast ausschließlich Zahlungsverkehr abgewickelt werde.