Volksfest bietet wieder buntes Programm

Das Bad Mergentheimer Volksfest steht in den Startlöchern: An diesem Freitag geht’s los.

Bad Mergentheim/Herbsthausen. Als Teil des offiziellen Festauftakts wird es gegen 19.30 Uhr ein Platzkonzert der Stadtkapelle vor dem Festzelt geben. Dieses ersetzt den Einzug der Ehrengäste in einem kleinen Umzug, der aufgrund der hohen Temperaturen entfällt. Der offizielle Bieranstich ist für 20.30 Uhr geplant.

Freuen dürfen sich die Besucher schon jetzt auf die Eröffnungsaktion am Freitagabend, wenn zwischen 18 und 19 Uhr alle Fahrgeschäfte nur einen Euro kosten. Im Anschluss sorgen „Musikkuss“ für eine gute Stimmung.

Zur Festbierprobe des 84. Bad Mergentheimer Volksfestes hatten sich bereits vor einigen Tagen die Verantwortlichen bei der Herbsthäuser Brauerei versammelt. Wie Seniorchef Klaus Wunderlich in seiner Begrüßungsansprache vor einer illustren Gästeschar, unter ihnen Oberbürgermeister Udo Glatthaar, im beeindruckenden historischen Gebäude betonte, diente dieser Veranstaltungsort über viele Jahre hinweg als Scheune in der das im Sommer abgeerntete Getreide aufbewahrt und dann im Herbst gedroschen wurde. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das großdimensionierte Gebäude von anrückenden Amerikanern in Brand geschossen und völlig zerstört. Nachdem es wieder aufgebaut war, war es bis 1989 weiterhin eine Getreidescheune. Danach wurde der landwirtschaftliche Betrieb der Brauerei eingestellt und das Gebäude anderweitig genutzt. Wie Wunderlich hervorhob, werde in dieser Scheune im Herbst ein Gottesdienst zu Ehren des vor 300 Jahren in Herbsthausen geborenen Pfarrers und Agrarwissenschaftlers Johann Friedrich Mayer stattfinden. Mayer habe, so Wunderlich als Pfarrer unter dem Spitznamen „Gipsapostel“ die Landwirtschaft in Hohenlohe grundlegend reformiert.

Zum Hauptelexier des Volksfestes, dem Festbier, führte Juniorchef Christian Wunderlich aus, dass es sich um ein „malziges, betont süffiges Bier mit einem schönen, satten, bernsteinfarbenen Ton und einer Stammwürze von 13, 2 Prozent – was einem Alkoholgehalt von 5,8 Prozent entspricht – handelt“.

Eingebraut wurde es Anfang Juni und sei seit 14. Juni bei null Grad im Lagerkeller perfekt gereift. Kosten wird die Maß (der Liter) dieses Jahr 8,60 Euro. Über die verschiedenen, aus der Region stammenden Gerstensorten, deren Entwicklung und die gute Zusammenarbeit mit der Brauerei Wunderlich berichtete Landwirt Thomas Tremmel aus Löffelstelzen.

OB Glatthaar dankte der Familie Wunderlich für die seit Jahren perfekt organisierte Bierprobe. Zudem sprach er die positive Entwicklung des Volksfestes an, die auch dem Festbetrieb Böckl und dem Veranstalter Uebel & Sachs geschuldet sei. Diese hätten auch dieses Jahr wieder ein hervorragendes, musikalisches und kulinarisches Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen könne. Seitens des Festbetriebs Böckl und des Veranstalters Uebel & Sachs betonten deren Vertreter die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt und der Herbsthäuser Brauerei.

Am morgigen Samstag, 27. Juli, startet der Festbetrieb um 14 Uhr und steht unter dem Motto: „Trachtenparty – wir kommen alle in Tracht!“ Ab 19 Uhr spielen „Die Gaudifranken“ im Festzelt auf. Am Sonntag, 28. Juli, öffnet das Volksfest ab 12 Uhr seine Tore. Der Sonntag ist auch der Tag des Oldtimertreffens im Rahmen des Volksfestes. Gezeigt werden Automobile, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge und Motorräder. Ab 16 Uhr gibt es zünftige Unterhaltungsmusik im Festzelt mit dem „Gaudiexpress“.

Der Kinder- und Familientag am Montag, 29. Juli, lockt von 14 bis 19 Uhr mit ermäßigten Fahrpreisen und weiteren attraktiven Angeboten. Ab 18 Uhr läutet die Showband „Lippstick-Live“ mit einer großen Party den Endspurt ein, bevor gegen 22 Uhr ein Brillantfeuerwerk das Volksfest 2019 krönt und abschließt.

Wieder dabei sind beliebte Fahrgeschäfte wie Autoskooter, Musikexpress „Dschungel-Train“ oder der „X-Flight“ (ein Pendelarm, der die Mitfahrer bis zu 21 Meter in die Luft wirbelt und für besonderen Thrill in Richtung Publikum schaukelt). Weiterhin sorgen der Familien-Kettenflieger, der „Magic“, das Laufhaus „Rio“, der „Gaudi Maxx“ und attraktive Kinderfahrgeschäfte sowie verschiedene Spielgeschäfte für Kurzweil. Das Volksfest findet auf dem Festplatz im Erlenbachweg statt – Parkplätze stehen auf der gegenüberliegenden Wiese zur Verfügung.

