Volkshochschule bietet Interessantes

BAD MERGENTHEIM.An der Volkshochschule startet in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Es folgt ein kurzer Überblick.

„Unser Baby im Wasser“ ermöglicht Eltern die frühzeitige Bewegungsförderung für ihr Kind. Das Programm ist auf Babys im Alter von sechs bis zehn Monaten zugeschnitten. Die sieben Termine finden ab Freitag, 31. Mai, statt.

Besondere Schultüten basteln

Für größere Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen, können bei einem Tageskurs am Samstag, 29. Juni, ganz besondere Schultüten selbstgenäht werden. Diese lassen sich nämlich später als Kuschelkissen weiterverwenden. Geräte und Material werden gestellt.

Fernöstliche Exotik

Fernöstliche Exotik gibt es beim Schnupperkurs „Chinesische Sprache, Schrift und Kultur“. Die spannenden Einblicke gibt es bei zwei Terminen, die am Freitag, 28. Juni, und Samstag, 29. Juni, jeweils abends stattfinden. Wer kurz vor dem Urlaub noch einen „Crash-Kurs Spanisch“ machen möchte, kann das bei einem insgesamt vier Termine umfassenden Kurs tun, der am Dienstag, 11. Juni, startet. Um das psychische Wohlbefinden zu steigern, ist die sogenannte „Resilienz“ als psychische Widerstandskraft entscheidend.

Tagesseminar: „Stark sein“

Am Samstag, 29. Juni, wird dazu ein Tagesseminar mit dem Titel „Stark sein – auch in schwierigen Zeiten!“ stattfinden.

Bei „Hip-Hop for kids“ bringen die neun- bis zwölfjährigen Teilnehmer ab Montag, 24. Juni, bei insgesamt fünf Terminen ihren Körper von Kopf bis Fuß in Bewegung. Zwei Kurse aus dem EDV-Bereich runden das Angebot ab: „Textverarbeitung mit MS Word“ startet am Montag, 24. Juni, und umfasst insgesamt drei Abendtermine. Die „Tabellenkalkulation mit MS Excel“ kann man ab Donnerstag, 27. Juni, bei ebenfalls drei Abendterminen erlernen. Voraussetzung für beide Kurse ist eine vorangegangene Teilnahme am EDV-Orientierungskurs oder vergleichbare Vorkenntnisse. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019