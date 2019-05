Volkskrankheit Diabetes wütet in Deutschland

Allerhand Neues und Interessantes gab es für die mehr als 300 Teilnehmer der Fachtagung der Diabetes-Akademie zu erfahren.

Bad Mergentheim. Mehr als 300 Teilnehmer fanden sich zu Fachtagungen an der Diabetes-Akademie ein. Den Auftakt machte das 28. Diabetes-Seminar für Apotheker. In Deutschland haben mittlerweile knapp sieben Millionen Menschen Diabetes. Die meisten sind an einem Typ 2 erkrankt.

Das führt dazu, dass das lebenswichtige Hormon Insulin, das eigentlich Kohlenhydrate als Hauptnahrungsbestandteil im Körper verstoffwechseln hilft, seine Wirkung verloren hat. Die Behandlung erfolgt neben einer Änderung des Lebensstils durch Medikamente. Ein Überblick über die aktuellen Medikamente in der Behandlung des Typ 2-Diabetes gab die leitende Oberärztin der Universitätsklinik Freiburg Dr. Katharina Laubner. „Eine moderne Diabetestherapie hat vor allen Dingen das Ziel, den Blutzucker bei Diabetikern auf eine sichere Weise zu senken“, machte Laubner deutlich. Mit den modernen Medikamenten wird beispielsweise der überschüssige Blutzucker über den Urin entfernt, eine sichere und erfolgreiche Therapie.

Weitere neuere Medikamente verstärken oder ersetzen das Darmhormon mit dem Namen „GLP1“. Diese Medikamente erhöhen die Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse und blockieren die Zuckerneubildung in der Leber. Außerdem verringern sie den Appetit, was von Vorteil ist.

Bekannt ist, dass manche Menschen bestimmte Medikamente nicht vertragen oder zumindest mit starken Nebenwirkungen zu rechnen haben. Warum dies so ist, erläuterte Prof. Theo Dingermann aus Frankfurt. Der Pharmakologe zeigte sehr deutlich, dass bestimmte Personen durch Varianten im Erbgut auch ansonsten gut verträgliche Medikamente anders verstoffwechseln als die meisten Menschen.

Genetische Diagnose

Dies kann dazu führen, dass Medikamente sich im Körper anhäufen und Nebenwirkungen auftreten. Auf die Frage eines Teilnehmers, wie man diese genetischen Veränderungen diagnostizieren kann, erläuterte Dingermann, dass dies mit einer sehr einfachen Analyse des Erbgutes geht. Über einen einfachen Abstrich aus der Mundschleimhaut kann man die Gene genauer betrachten, die für den Abbau von den wichtigsten Medikamenten zuständig sind. „Die Untersuchung selbst kostet zwar knapp 500 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen, aber sie kann in manchen Fällen sogar Leben retten“, so Dingermann.

Ein Überblick über die Leitlinien über die Behandlung des Typ 1 und des Typ 2-Diabetes gab Prof. Thomas Haak, der auch durch die Veranstaltung leitete. Gerade für den Typ 1-Diabetes sind unter Federführung des Diabetes Zentrum Mergentheim im letzten Jahr brandaktuell die Typ 1-Leitlinie im Auftrag der Deutschen Diabetes Gesellschaft entstanden. Neu ist vor allen Dingen, dass der Blutzucker zwar gut eingestellt werden muss, dass allerdings jedoch sehr genau darauf geachtet werden sollte, dass die gefährlichen Unterzuckerungen nicht auftreten.

Für den Typ 2-Diabetes zeigen die neuen Leitlinien der Europäischen und Amerikanischen Diabetes Gesellschaften einen neuen Ansatz.

Es geht nicht nur einfach darum, den Blutzucker zu senken, sondern auch durch die richtige Auswahl der Medikamente Begleit- und Folgekrankheiten sachgerecht zu behandeln. Hat ein Patient beispielsweise Übergewicht, werden andere Medikamente empfohlen, als wenn ein Patient kein Übergewicht hat oder bereits Folgeschäden am Herzen oder an den Nieren.

Aus Bad Homburg war Prof. Andreas Hamann angereist. Er sprach über einen völlig neuen Therapieansatz bei Typ 1-Diabetes bei dem die Patienten in der Regel ausschließlich Insulin spritzen müssen. Mittlerweile ist auch ein Medikament zugelassen, das den Blutzucker auf eine andere Weise senkt. Ob dies sinnvoll ist oder zum Teil gefährlich, zeigte Prof. Hamann anhand zahlreicher Beispiele. TJH

