Volksmusik echt und bodenständig

Bad Mergentheim.Die Tauberfränkische Wirtshausmusi veranstaltet am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim einen Volksmusikabend unter dem Titel „Wirtshausmusi auf Reisen“.

Die Tauberfränkische Wirtshausmusi, bestehend aus den beiden Volksmusikgruppen „Jakobs-Stubenmusik“ und der Tanzlmusi-Besetzung „Die Zweifach-Boarischen“, werden in unterschiedlichen Besetzungen aufspielen.

Dargeboten wird echte, bodenständige Volksmusik. Polka, Walzer, Zwiefache und Boarische erklingen an diesem Abend ganz so, wie sie früher in den Wirtshäusern gespielt wurden.

Gemäß des Mottos wird die Tauberfränkische Wirtshausmusi Musikstücke analog ihrer gemeinsamen Reisen zu Gehör bringen; von Tauberfranken bis nach Südtirol. Moderiert wird der Abend von Andreas Heinze in tauberfränkischer Mundart.

Eintrittskarten mit Sitzplatzreservierung gibt es beim Gästeservice bei der Kurverwaltung Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931/965225, der Gläserausgabe an der Wandelhalle und der Tourist Information am Marktplatz. Die Karten können auch digital unter www.kurpar.reservix.de gebucht werden.

