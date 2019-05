Volksmusikabend der „Wirtshausmusi“

Bad Mergentheim.Die Tauberfränkische Wirtshausmusi veranstaltet am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle einen Volksmusikabend unter dem Titel „Wirtshausmusi auf Reisen“. Die Wirtshausmusi, bestehend aus den Volksmusikgruppen „Jakobs-Stubenmusik“ und der Tanzlmusi-Besetzung „Die Zweifach-Boarischen“, werden in unterschiedlichen Besetzungen aufspielen. Polka, Walzer, Zwiefache und Boarische erklingen an diesem Abend. Es kommen Musikstücke von gemeinsamen Reisen der Gruppe zu Gehör: von Tauberfranken bis nach Südtirol. Moderiert wird der Abend von Andreas Heinze. Eintrittskarten mit Sitzplatzreservierung gibt es beim Gästeservice bei der Kurverwaltung, Telefon 07931/965225 sowie im Internet unter www.kurpar.reservix.de. fm/Bild: Wirthausmusi/Karin Ludwig

