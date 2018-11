Volle Matten beim Landeslehrgang

Bad Mergentheim.Wenn die Tage kürzer werden und es kälter wird, ist es wieder an der Zeit zur Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim zu kommen, denn seit vielen Jahren führt die Abteilung im November einen Landeslehrgang durch. Mit 146 Kindern und Erwachsenen aus ganz Süddeutschland erreichte die Abteilung einen neuen Teilnehmerrekord.

Die zahlreichen Teilnehmer erwarteten hochkarätige Referenten: den Großmeister Giuseppe D´Amico (7. Dan) aus Waiblingen und Mitglied des Lehrteams des Ju-Jutsu-Verband Württemberg, sowie den Lehrwart und langjährigen Freund der Ju Jitsu-Abteilung, Stefan Stöhr (4. Dan) aus Steinheim.

Für die Kinder und Jugendlichen kam aus Schwäbisch Hall, Enno Häberlein (5. Dan), Jugendreferent des Deutschen Ju-Jutsu-Verband, der auch das gemeinsame Aufwärmprogramm für alle durchführte. Geschickt brachte er den Kreislauf von Jung und Alt, durch tolle Bewegungsspiele in Schwung.

So konnten die Jüngsten mit gerade mal acht Jahren gemeinsam mit den Älteren und natürlich auch mit den Meistern Erfahrungen sammeln.

Zum Technikprogramm wurden dann die Gruppen getrennt. Enno trainierte mit den 77 Kindern drei Stunden lang altersgerecht Selbstverteidigungstechniken, wobei das Spiel und der Spaß dabei nicht zu kurz kamen.

Bei den „Großen“ ging es ebenfalls sehr konzentriert zur Sache, wobei auch hier natürlich der Spaß nicht zu kurz kam. Giuseppe brachte der Unterstufe, das Thema Grundlagen Hebeltechniken sehr eindrucksvoll näher. Er zeigte ungewöhnliche Möglichkeiten den Partner mit eindrucksvollen Hebeltechniken unbeweglich zu machen. Stefan trainierte mit der Oberstufe die Abwehr von Angriffen mit dem Messer und mit beweglichen Gegenständen. Hierbei ging er auf die Gefährlichkeit der Waffe ein und zeigte sehr praxisorientiert wie man solche Angriffe ausweichen und abwehren kann.

Nach drei Stunden konnten die Kinder mit vielem Neuen im Gepäck sehr zufrieden nach Hause gehen. Die Erwachsenen mussten und wollten nach einer Pause noch einmal auf die Matte. Am Nachmittag tauschten die Gruppen die Themen und Referenten, so dass jeder in den Genuss kam, das komplette Programm des Tages zu erleben.

Natürlich war dies wieder einmal, dank der tollen Referenten, ein sehr spannender und sehr anstrengender Lehrgang. Nach über vier Stunden konnten die Teilnehmer zwar erschöpft, aber mit vielen neuen Ideen nach Hause reisen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018