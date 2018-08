Vollsperrung an der Schillerstraße

Für weniger Lärm soll die neue Fahrbahndecke an der Westumgehung sorgen. Im ersten Abschnitt ist der „Flüsterbelag“ bereits eingebaut – jetzt ist die Baustelle zur Caritas-Kreuzung gewandert.

Bad Mergentheim. „Die Sanierung des rund 1,7 Kilometer langen Streckenabschnittes wird in Abhängigkeit der Bauphasen mindestens drei Wochen dauern“, hieß es vonseiten des Regierungspräsidiums Stuttgart bereits im Jahr 2017. Für Mitte vergangenen Jahres und dann für das erste Halbjahr 2018 waren die Bauarbeiten schon angekündigt worden. Jetzt wird die Maßnahme endlich umgesetzt und sorgt trotz Sommerferien für einige Behinderungen – aktuell im Bereich der Kreuzung/Einmündungen Buchener Straße Richtung Caritas, bzw. Würth-Areal.

Flüsterasphalt verbaut

Der Bund investiert rund 850 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Besonders erfreulich für den Lärmschutz ist die Tatsache, dass größtenteils so genannter „Flüsterasphalt“ verbaut wurde und wird. Nach rund vier Wochen Bauzeit soll das Projekt voraussichtlich am 8. September abgeschlossen sein.

Bis dahin müssen sich Autofahrer weiter auf Sperrungen und Umleitungen einstellen, die den insgesamt drei Bauabschnitten angepasst sind. Das Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadt Bad Mergentheim weisen die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner der Bau- und Umleitungsstrecken erneut auf die unvermeidbaren Beeinträchtigungen hin. Alle am Bau Beteiligten seien bestrebt, die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten.

Die Bauabschnitte im Überblick: Im ersten Bauabschnitt erfolgte von der Einmündung Schillerstraße bis zum Kreisverkehr „Eisenberg“ eine Vollsperrung der B 290. Diese Maßnahme ist bereits abgearbeitet. Aktuell läuft der zweite Bauabschnitt – voraussichtlich bis zum 1. September: Der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Herrenwiesen und der Kreuzung Buchener Straße („Caritas-Kreuzung“) ist voll gesperrt. Die Einmündung Schillerstraße – also die westliche Zufahrt zur Bad Mergentheimer Innenstadt aus Richtung Tauberbischofsheim/Königshofen ist voll gesperrt. Zwischen der Kreuzung Buchener Straße und dem Kreisverkehr Eisenberg kann die Westumgehung wieder befahren werden. Allerdings ist die Trasse momentan nur einspurig mit Ampelschaltung befahrbar; es kommt deshalb in Stoßzeiten zu Rückstaus.

Weitere Sperrung in „Teil drei“

Im dritten Bauabschnitt kommt es zu einer weiteren Vollsperrung (voraussichtlich vom 1. bis 8. September): Die Westumgehung kann durchgängig befahren werden, die Ein- und Ausfahrten Schillerstraße und Buchener Straße sind aber voll gesperrt.

Die Umleitungen führen den örtlichen Verkehr je nach Bauabschnitt und Fahrtrichtung durch die Innenstadt oder das Gewerbegebiet Ried. Der überregionale Verkehr wird während der Bauzeit weiträumig über die B 292 und Boxberg umgeleitet. Die Buslinien des öffentlichen Nahverkehrs sind von den Sperrungen nicht betroffen.

