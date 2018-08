Vom Freiheitskampf der Hebräer

Anzeige

Bad Mergentheim.Verdis Freiheitsoper „Nabucco“ gehört zu den beliebtesten Werken der Opernwelt. Der „Gefangenenchor“ wurde zur heimlichen Nationalhymne der Italiener. Bei der triumphalen Uraufführung 1842 an der Mailänder Scala bezogen die Italiener das Schicksal der Hebräer auf der Bühne auf ihre eigene Situation. Verdis weltberühmte Oper wird mit am Donnerstag, 16. August, um 19.30 Uhr im Kursaal aufgeführt. Karten sind im Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931 / 965225, in der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, in der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931 / 574820, an der Abendkasse und unter „www.bad-mergentheim.de“ erhältlich. kv