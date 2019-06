Vom Hockergrab bis zur Locke Mörikes

3 Fotos ansehen Die Mörike-Figur (die so gar nicht Mörike zu entsprechen scheint) ist im bieder-meierlichen Kabinett zu entdecken. Joachim W. Ilg

Das Deutschordensschloss ist ein weitläufiges Museum mit vielen Gängen und Räumen, in dem man sich nicht verirren kann, obwohl man es befürchtet.

Bad Mergentheim. Nachdem wir uns in unserer bisher vierteiligen Serie mit dem Deutschordensschloss, seiner Geschichte und baulichen Entwicklung beschäftigt haben, wagen wir uns heute – im Rahmen des letzten Teils unserer Reihe – ins Innere dieses alten, geschichtsträchtigen Gemäuers, in dem über Jahrhunderte hinweg historische und gesellschaftliche Veränderungen ihre Spuren hinterlassen und sich zahllose Schicksale abgespielt haben.

Heute ist das Deutschordensschloss rings um den Inneren Schlosshof schon lange kein Schloss mehr im herkömmlichen Sinn, weder eine adelige Residenz noch ein staatlicher Regierungssitz, sondern ein Museum, das als Deutschordensmuseum firmiert, sich aber nicht ausschließlich auf den Deutschen Orden bezieht. Es bietet Raum für ganz unterschiedliche Welten.

Da ist zum einen natürlich die Welt des Deutschen Ordens, denn vom Mergentheimer Schloss aus wurden fast 300 Jahre lang, von 1525 bis 1809,die Geschicke dieser geistlichen Rittergemeinschaft gelenkt, da sich hier ihre Machtzentrale befand. Im zweiten Obergeschoss wird die Ordensgeschichte von den Anfängen (1190) bis in die Gegenwart auf anschauliche Weise erzählt.

Dann gibt es auch die Welt der hiesigen Stadtgeschichte. Und auch hier heißt es tief in die Vergangenheit eintauchen, wobei man natürlich auch hier nicht um den Deutschen Orden herum kommt, denn er hatte die Stadt ja lange Zeit fest im Griff. Nach ihm kam das Königreich Württemberg, und noch heute thront die königliche Krone am Eingang zum Äußeren Schlosshof, den unzählige Gäste passieren, denn Mergentheim entwickelte sich nach der Ordenszeit zu einem aufstrebenden Kur- und Heilbad mit Gästen aus aller Welt.

Übrigens: Eduard Mörike, einer der bedeutendsten Dichter des 19. Jahrhunderts, lebte in Mergentheim, und so weht immer auch ein Hauch von hoher literarischer Kultur über der Stadt. Auch seiner Welt kann man sich ein wenig von außen nähern. Seine Haarlocke ist in einer Vitrine zum Greifen nah. Der Dichter steht lebensgroß am Schlossfernster und schaut hinaus, und man überlegt, was er hier wohl erlebt hat und was er über unsere heutige Zeit denkt.

Auch die Welt der Puppenstuben öffnet sich im Schlossmuseum, wobei man sich nicht täuschen darf. Puppenstuben sind nicht nur etwas für Kinder, sondern auch wertvolle Dokumente der Geschichte des Spielens, der Erziehung und des Wohnens.

Und was gibt es noch? Es fehlen noch zwei Abteilungen. Nehmen wir zuerst die Abteilung „Jungsteinzeit im Taubertal“. Schon vor 4500 Jahren lebten hier Menschen und hinterließen Spuren. So ist ein Hockergrab mit vier Skeletten zu sehen, ein sensationeller Fund, der im Gewölbekeller die Blicke auf sich zieht.

Last but not least sei auch die Adelsheim-Sammlung erwähnt, die im Jahr 1864 von dem Freiherrn Carl Joseph von Adelsheim gestiftet wurde und mit ihren teils kostbaren, teils kuriosen Altertümern den Grundstein für das Mergentheimer Museum legte.

Man sieht, das Deutschordensmuseum, das sich auf über 3000 Quadratmetern im gesamten Inneren Schloss ausbreitet, bietet Ausflüge in verschiedene Welten, die man sich bei einem einzigen Rundgang gar nicht erschließen kann. Deshalb empfiehlt es sich, mit Hilfe zum Beispiel des übersichtlichen Faltblattes für Museumsbesucher sich einen Plan zu machen, welche Abteilung man zuerst unter die Lupe nehmen will. Ansonsten besteht leicht die Gefahr, dass man sich in den endlosen Gängen und Räumen verliert und vergeblich nach einem Roten Faden sucht.

Von Vorteil sind natürlich mehrere Besuche des Museums, um sich Abteilung für Abteilung durch den Dschungel der Vergangenheit zu kämpfen. . .

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019