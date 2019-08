Von Chicago bis Grease

Bad Mergentheim.Ein faszinierender musikalischer Abend mit den schönsten und beliebtesten Songs aus der alten und der neuen Welt des Broadway.

Mit Musik und Tanz

Eine Show mit Musik und Tanz aus bekannten und auch verfilmten Broadway-Produktionen in einer opulenten Inszenierung. Präsentiert werden sie von fünf außerordentlichen Solisten der großen deutschen Musicalproduktionen am Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr im Kurhaus-Großer Kursaal. Atemberaubende Tanzszenen von klassisch über Rock zu Pop bis hin zu Akrobatik treten mit den Darbietungen der fünf Solisten in ein fesselndes Wechselspiel.

Perfekte Lichtershow

Eine perfekte Lichtershow ergänzt die traumhaften und aufwändig verarbeiteten Kostüme, so dass auf der Bühne opulente und abwechslungsreiche Bilder entstehen. Herausragende Sänger und das begeisterte Tanzensemble garantieren einen glamourösen Abend von optischem und musikalischem Hochgenuss mit Ausschnitten aus Funny Girl, My Fair Lady, West Side Story, Cabaret, Annie Get Your Gun, A Chorus Line, Chicago, Grease, Hair, Phantom der Oper, Evita, Rocky Horror Show und vielen anderen.

Noch Karten vorhanden

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark unter Telefon 07931 / 965225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz unter Telefon 07931 / 574820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de. kv

