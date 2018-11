Von Columbus bis Alexander Gerst

Bad Mergentheim.Der Raumfahrtingenieur Thomas Mütsch spricht am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal über die großen Entdeckungsreisen der Neuzeit von Christoph Kolumbus bis Alexander Gerst. Hier faszinieren etwa die Seefahrten nach Indien und Amerika. Mütsch stellt die Routen und deren Bedeutung sowie die historische Einordnung dar. Auch der Dozent hat sich auf Entdeckungsreisen begeben. So wird der Gang durch die Vergangenheit plötzlich ganz lebendig und durch eigene Eindrücke anschaulich. Die Präsentation endet mit der aktuellen Mission von Astronaut Alexander Gerst auf der internationalen Raumstation ISS und mit einem Ausblick in die Zukunft. Der Eintritt ist für Kur- und Gästekarteninhaber frei. Karten sind erhältlich im Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark unter Telefon 07931/965225, an der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, in der Tourist-Information unter Telefon 07931/574820 und an der Abendkasse. pm

