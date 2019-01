Von der Vielfalt der Liebe

Bad Mergentheim.Schüler des jahrgangsübergreifenden Literaturkurses der Oberstufe des Deutschorden-Gymnasiums haben vor kurzem selbst geschriebene Liebeslyrik und die Einakter „Der Heiratsantrag“ und „Der Bär“ von Anton Tschechov aufgeführt.

Das Saallicht ging aus, die Verfolgerscheinwerfer gingen an, und ohne große Vorrede begannen Maike Baier und Anna-Lena Diemer mit dem Vortrag der Gedichte ihrer Mitschüler.

Vor einem kleinen, aber exquisiten Publikum zeigten sie, wie vielseitig die Liebe sein kann. Es wurde deutlich, dass die Auseinandersetzung mit ihr nicht durch das Alter beschränkt ist.

Wechselseitig rezitierend begannen die Schülerinnen mit der neuen Liebe, sprachen aber auch das Scheitern an, um am Ende mit dem Erkennen der Selbstliebe die Zuhörer mitzunehmen. Dabei war das Besondere an diesem Abend, dass nicht die üblichen Gäste in der Aula saßen. Bei einer Schulveranstaltung erwartet man Lehrer und Eltern, auch Großeltern. Doch es waren Jugendliche, ohne Verwandtschaftsbezug, auch durchaus ohne Schulbezug, die den Saal füllten, um ihren Gleichaltrigen auf der Bühne zuzusehen.

Nach den Gedichten kam „Der Bär“ zur Aufführung. Ohne großartige Kulisse, ohne Musik und Tanz, nur auf Gestik, Mimik und die eigene Stimme angewiesen, gelang es Ruben Eras als Grigórji Stepánowitsch Smírnow, seine Mitspielerin Theresa Sänger in der Rolle der Jeléna Popówa von seiner Liebe zu ihr zu überzeugen. Dabei wurden sie von Amira Roth als Luca und Jason Miller, der seine Rolle als Diener selbst geschrieben hatte, unterstützt. Nach einer kurzen Pause übernahmen, Elsa Kerscher (Iwan Lomow), Smilla Huck (Stepan Tschubukow) und Ronja Klingert (Natalja Tschubukow) mit dem „Heiratsantrag“. Ihr Zusammenspiel überzeugte das Publikum restlos, zeigte aber auch, dass Theaterspielen Seiten in einem Menschen offenlegen kann, die man sonst nie entdeckt hätte. pm

