Von Flickwerk zu Flickwerk

Als langjährige Radfahrerin in Bad Mergentheim stelle ich fest, dass sich die Fahrbahndecken sichtbar verändert und fühlbar verschlechtert haben. Wenn man es schönreden wollte, könnte man von Patchwork-Fahrbahndecken sprechen, aber es ist ein schlichter Flickenteppich mit allen Formen und Größen von ein- oder mehrfach aufgerissener und irgendwie wieder geschlossener Straßenoberfläche. Dabei hat jedes Flickwerk einen anderen Grauton, es ist also beileibe nicht eintönig. Alle aber haben eines gemeinsam: sie sind mehr oder weniger verschieden hoch gegenüber der noch verbliebenen ursprünglichen Fahrbahndecke. Und so rumpelt man von einem Flickwerk zum anderen und muss auch noch auf Alterungslöcher der Flickwerk-Ansammlung achten. Da ist ja das Blubbern über einen Kanaldeckel schon fast ein Vergnügen. Und jetzt kommen noch die Elektroroller auf den Radwegen dazu. Radwege– wo bitte gibt es sie in Bad Mergentheim?

Donnerstag, 18.07.2019