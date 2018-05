Anzeige

Über die Geschichte des Bauwerks

Unterwegs berichtet die Vorsitzende des Heimatvereins Inge Friedrich über den alten Teil des Ortes und in der evangelischen Kirche über die Geschichte des Bauwerks.

Alle, die Interesse an dieser Veranstaltung haben, sind willkommen und treffen sich um 14 Uhr an der katholischen Kirche in Wachbach.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.06.2018