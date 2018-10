Von Klassik bis Volksmusik

Bad Mergentheim.Die Assamstadter Musikanten spielen am Sonntag, 28. Oktober ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle in Bad Mergentheim ein. Um 10.30 Uhr beginnt bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm. Die musikalische Exkursion führt von klassischen Stücken wie Toccata von Johann Sebastian Bach hin zu beschwingten Melodien von Bill Ramsay, Pur oder Helene Fischer. Auch Anhänger der Volksmusik werden nicht zu kurz kommen. Gern gehörte Titel aus der volkstümlichen Blasmusik laden zum Mitsingen ein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018