Von legalen Drogen bis zum blinden Polizisten

Bad Mergentheim.„Klasse Azubis – Schlaue Köpfe fördern!“ ist eine Bildungsoffensive der Fränkischen Nachrichten/Tauber-Zeitung und deren Partnern, die zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Für die Firmen, die ihren Azubis das Abonnement finanzieren, die Schüler und die Bildungseinrichtungen. Gestern war unsere Zeitung mit den Redakteuren Melanie Müller und Marcel Sowa sowie mit Chefredakteur Dieter Schwab in der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim. Dort drehte sich alles um das Thema „Fake News“: Was sie sind, wie man sie erkennt und – vor allem – wie man mit ihnen umgeht.

FN in Kaufmännischer Schule

Die rund 50 Schüler im ersten Ausbildungsjahr, die einen Beruf als Großhandels- oder Industriekaufmann anstreben, beteiligten sich rege. Das es in ihrer Lebenswelt eine große Rolle spielt, wurde deutlich. Das gefiel auch den Lehrern Gottfried Gunzenhauser und Bettina Kraft. Nach einem Vortrag wurden die Azubis selbst aktiv.

Auf ihren Handys und an Tablets suchten sie auf Internetseiten nach Fake News. Und wurden fündig: Am Ende hing die Schultafel voll mit bunten Zetteln auf denen Nachrichten-Schlagzeilen wie „1000 Migranten randalieren auf Fest in Schorndorf", „Legendärer Morgan Freeman ist tot", „Drogen werden bald legalisiert" oder „Polizist erblindet durch Böllerwurf bei G20 Demos".

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019