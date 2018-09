Von Mergentheim aus reiste der Herzog in die ganze Welt

Bad Mergentheim.Über 30 Jahre lebte Herzog Paul Wilhelm von Württemberg in Mergentheim und bewohnte das ehemalige Deutschordensschloss. Von hier aus zog es in immer wieder hinaus in die Welt. Hier präsentierte er auch seine riesige naturwissenschaftliche Sammlung von Exponaten aus seinen zahlreichen Forschungsreisen. Hier wurde er 1831 zum Ehrenbürger ernannt. Hier starb der ruhelose Adlige im Jahre 1860 nach der Rückkehr von seiner letzten Forschungsreise an einer banalen Erkältung.

Bereits im Jahre 1822 unternahm der Herzog unter dem Pseudonym „Baron von Hohenberg“ seine erste Amerikareise. Es war eine gefährliche Reise, die weitgehendst von Zufälligkeiten bestimmt war. Hier begegnete der Herzog vielen Indianerstämmen und es war die einzige Reise, die von ihm öffentlich dokumentiert wurde. Im Frühjahr 1824 war er wieder zuhause.

Von 1829 bis 1831 reiste er ein zweites Mal nach Amerika. Diese Reise konnte nur noch aus zweiter Hand rekonstruiert werden, da alle Aufzeichnungen des Herzogs fast vollständig verloren gegangen sind.

Afrika war dann das Ziel seiner dritten großen Reise. In den Jahren 1839 bis 1840 reiste er von Marseille nach Alexandria. Von dort auf dem Nil nach Kairo und weiter nach Assuan, Karthum und Famaka. Über Land folgte er dem Tumatfluss bis zum 9. Grad nördlicher Breite.

Im Jahre 1849 trat er dann seine längste Reise nach Nordamerika an. Von dort versuchter er 1853 nach Australien zu kommen. Dies missglückte ihm und er musste umkehren. Der Herzog bereiste nun ein Jahr lang Südamerika. Ab 1854 durchstreifte er wieder Nordamerika und kam 1856, nach sieben Jahren zurück nach Deutschland.

Den Plan nach Australien zu reisen gab er nicht auf und startete 1857 von Bremerhaven aus nach New Orleans.

Im Mai 1858 stach er von New York aus in See und traf am 6. August in Melbourne an. Drei Monate lang bereiste er diesen Kontinent. Von Sidney aus trat er dann über Ceylon, Suez, Alexandria und Triest wieder die Heimreise an.

Masterarbeit

Zusammen mit dem Deutschordensmuseum bietet das Historische Schützen-Corps eine Veranstaltung an, bei der Interessierte mehr über diesen schillernden Schlossbewohner erfahren können: Hans Herschlein widmete seine Masterarbeit dem württembergischen Adligen. In einem Vortrag am 26. September im Deutschordensmuseum wird er das Leben von Herzog Paul Wilhelm von Württemberg näher beleuchten.

Zuvor wird das Historische Schützen-Corps um 19 Uhr im inneren Schlosshof antreten. Die Hornisten werden dort ein Begrüßungskonzert geben und die Schützen des Corps einen Salut aus ihren historischen Vorderladergewehren abgeben.

Der Vortrag ist im Anschluss gegen 19.30 Uhr vorgesehen.

Aus organisatorischen Gründen bitten das Museum und das Schützen-Corps um eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de oder bei guenther.etzl@kabelbw.de. ge

