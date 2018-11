Von Sprache bis Computer

Bad Mergentheim.An der Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein Überblick:

Beim EDV-Orientierungskurs lernen die Teilnehmer Grundlagen zum Umgang mit Geräten, Programmen, Dateien, dem Internet und mehr. Start ist am Montag, 3. Dezember, es finden insgesamt fünf Abend-Termine statt. Wer sich intensiver einem der wichtigsten Programme widmen will, der kann ab Freitag, 23. November, den Kompaktkurs „Textverarbeitung mit Word“, besuchen. Dazu finden insgesamt drei Termine statt.

Hilfreich bei der EDV ist schnelles Tippen mit dem Zehn-Finger-System. Das können bereits Jugendliche der Klassenstufen fünf bis acht lernen. Start für die acht Termine ist am Samstag, 17. November.

Als Einzeltermin wird am Dienstag, 20. November, eine Betriebsbesichtigung bei der Würth Industrie Service GmbH angeboten, die am Morgen startet und am frühen Nachmittag endet. Ebenfalls bei einem Einzel-Termin kann man am Abend des Mittwoch, 14. November, Grundwissen über die Deutschen Weine sammeln.

An Eltern richtet sich ein Vortragsabend zum Thema „Kindliche Sprachförderung“, der am Montag, 12. November, stattfindet. Begleitend zur Theorie erhalten Eltern praktische Tipps zur Unterstützung ihres Kindes. Am gleichen Tag findet auch ein Abendseminar „Schlagfertigkeitstraining“ statt – für mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein in Beruf und Alltag.

Ein Sprachkurs „Deutsch B2 - Modul 1“ über 33 Termine startet ebenfalls am Montag, 12. November. Er bildet die Grundlage für die Module zwei und drei, die im Jahr 2019 bei der Volkshochschule Bad Mergentheim angeboten werden.

Abgerundet wird das Angebot durch eine Reihe von Gesundheitskursen. So findet ab Mittwoch, 28. November, bei acht Terminen der Kurs „Entspannungstraining nach Jacobsen“, statt. Der Frage „Gesund ernähren, aber wie?“, gehen Teilnehmer eines Abendtermins am Dienstag, 13. November, nach. Und was gegen die „Rebellion im Bauch“ hilft, darüber informiert ein Vortragsabend am 30. November.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018