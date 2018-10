Von Urbansfrevel und Frühstückswein

Dass Wein zu allerlei Lastern verführen kann, haben die Mergentheimer immer wieder am eignen Leib erfahren. Auch die Mörikes blieben möglicherweise nicht verschont.

Bad Mergentheim. Die Mergentheimer Häcker pflegten vertraulichen, gelegentlich sogar sehr legeren Umgang mit ihrem himmlischen Fürsprecher. So lesen wir in der Oberamtsbeschreibung unter dem Stichwort: Der steinerne Urbansbildstock im vorderen Katzenberg: „In der Nacht vom 25. Mai 1743, am St. Urbanstag war der Weinstock erfroren. Dies nahmen die Häcker ihrem Patron St. Urban so übel, daß sie bei einer an diesem Tag abgehaltenen Prozession dessen mit herumgetragene Statue beim Vorbeiziehen an der Wette mit den Worten hineinwarfen: ,Du hast uns den Wein erfrieren lassen, so saufe nun auch wie wir Wasser.’ Sie wurden für diesen Unfug hart bestraft und soll auch der Bildstock sich von hierher datieren.“

Franz Diehm hält diese Geschichte nicht für verbürgt; dagegen spricht auch die frohgemute Inschrift: S. Urban schenk uns ein/ fröhlich Herz und guten Wein. Verbürgt ist jedoch ein anderer Urbansfrevel. 1692 wurde Barthel Illig zu zwei Tagen Turm bei Wasser und Brot verurteilt, weil er „einig lästerliche und schandhaft Wort“ den Heiligen geschmäht hatte. Zudem musste er „zu etwelcher Reparatur des hl. Urban zu Ungebühr verletzter Ehre“ vier Reichstaler hinterlegen. Die Taler schmerzten den armen Mann wohl mehr als die Haft.

Carl Julius Weber, Sekretär des Ordensstatthalters, notierte, an den geistlichen Höfen wie Mainz, Würzburg, Mergentheim habe sich die Unsitte des Saufens lange gehalten, weil keine Damen anwesend seien. Ein Rat an der Mergentheimer Rittertafel musste seine stattliche Perücke „über einem heftigen Rendezvous aus dem Abtritt hervorholen lassen“. Weber begleitete seinen Herrn Graf von Erbach- Schönberg 1797 zum Rastatter Kongreß, der Frankreichs Vormacht am Oberrhein besiegelte und das Ende des alten Reiches einläutete. Als die beiden aufbrachen, wurde auch ein Wagen voller Wein geladen. Die alten Räte, auf den jungen Weber eh nicht gut zu sprechen, frotzelten darüber und nahmen seine prophetische Entgegnung übel auf: „Es ist vielleicht die letzte Ehre des Ordens – der Leichentrunk!“

Von abstinenzlerischen Kuren hielten die frühen Mergentheimer Badeärzte offenbar nicht viel. 1872 noch meldete ein Stuttgarter Kurgast, er mache vormittags in Mergentheimer Salzwasser und nachmittags in Markelsheimer, Gerlachsheimer und anderen Heimern. Das inspirierte den Kurarzt Dr. Josef Schindler, als passionierter Reiter einem Satteltrunk nie abgeneigt, später zu dem schmissigen Zweizeiler: „Die beste Kur von Mergentheim/ das ist der Wein von Markelsheim.“

Fässer kamen mit

Mörikes Frau Gretchen Speeth hatte Weinberge an Arkau, Schorren und im Häsle geerbt. Als das Ehepaar nach Stuttgart zog, wanderten ein paar Fässer Mergentheimer mit. 1855 besuchte Theodor Storm den verehrten Kollegen – und war schockiert. Gretchen setzte ihm schon „zum Frühstück gesottene Kringel, ungesalzene Butter und Käse vor, nebst selbstgezogenem Wein, der natürlich wie Wasser aus Biergläsern getrunken wurde“, wie er schaudernd festhielt. Das kannte man beim summenden Teekessel in Husum nicht und erklärt vielleicht danach die völlig haltlose Bemerkung Storms, die spätere Trennung der Eheleute komme wohl auch daher, daß Mörike „getrunken“ habe. bfs

