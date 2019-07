Von vertrauten Denkformen gelöst und Neuem zugewandt

Bad Mergentheim.Die Teilnehmer am Kolping-Berufskolleg wurden feierlich verabschiedet. Im Volksmund heißt es „Fachabitur“, offiziell handelt es sich um die Fachhochschulreife.

Sowohl in der Tagesform als auch berufsbegleitend in der Abendform bietet das Kolping-Bildungszentrum Bad Mergentheim diese bewährte Schulform seit über 40 Jahren an.

Schulleiter ist Oberstudiendirektor Philipp Häusler, der die 26 Absolventinnen und Absolventen in würdiger Form verabschiedete und ihnen die Zeugnisse wie auch die Auszeichnungen überreichte. 26 Teilnehmer aus dem Tagesberufskolleg haben die Prüfung bestanden und erreichten einen Gesamtdurchschnitt von 2,3. Acht Preise und sechs Belobigungen zeugten von der Leistungsfähigkeit der Berufskollegiaten.

Höhen und Tiefen

In seiner Rede gratulierte der Schulleiter den Schülerinnen und Schüler zur bestandenen Abschlussprüfung. Er sprach von Höhen und Tiefen in Bezug auf die Schülerleistungen und stellte die unterschiedlichen Hoffnungen und Erwartungen in den Mittelpunkt. Er forderte alle zu Zuversicht auf und äußerte den Wunsch, man möge anstehende Probleme ergebnisoffen, kreativ und praxisorientiert angehen. Da er auch selbst einige Stunden im BK unterrichtet habe, konnte er durchweg eine positive Entwicklung feststellen. Dieser Abschluss befähigt sie nun, in ihrem angestammten Beruf eine höhere Laufbahn einzuschlagen oder zu einem Studium an einer Fachhochschule.

Engagierter Einsatz

Es folgte der Dank an die Lehrkräfte, ohne deren engagierten Einsatz der gute Abschluss nicht möglich gewesen wäre. Er bedankte sich bei Klassenlehrerin Stephanie Deuter sowie Christa Gruber für die perfekte Organisation der Verwaltung.

Klassenlehrerin Stephanie Deuter erläuterte anhand einer orientalischen Parabel, wie die Schüler sich im Laufe des Jahres von vertrauten Denkformen und Vorstellungswelten gelöst und sich neuen unbekannten Möglichkeiten zugewandt hätten.

Hervorragender Abschluss

Sie beglückwünschte die Schüler zu dem hervorragenden Abschluss und erkannte im Namen ihrer Kollegen die Bereitschaft der Schüler an, sich auf Neues einzulassen, und lobte die fachliche wie menschliche Zusammenarbeit. Die Klassensprecherin des TBK bedankte sich ebenfalls bei allen Lehren für die gute Arbeit und die stets positive und angenehme Unterrichtsatmosphäre und überreichte Stephanie Deuter einen Blumenstrauß und ein Präsent.

Klasse BKFH1 Schwerpunktfach Technische Physik, Klassenlehrerin Stephanie Deuter: Nico Fischer (Preis), Igersheim, Sebastian Grieser (Preis), Niederstetten, Bad Mergentheim, Moritz Kauffmann (Preis), Bad Mergentheim.

Laurin Pascal Kirbach (Preis), Boxberg, Moritz Michel (Belobung), Bad Mergentheim, Daniel Nied (Preis), Assamstadt, Patrick Rothenfels (Preis), Bad Mergentheim-Hachtel, Moritz Seide (Belobung)l, Bad Mergentheim, Fabian Thürauf (Belobung), Schrozberg.

Klasse BKFH2 Berufsbezogenes Schwerpunktfach Wirtschaft, Klassenlehrerin Stephanie Deuter: Heike Böhm (Preis), Bad Mergentheim, Daniel Götz, Edelfingen, Justina Hamburg, Bad Mergentheim, Luca Henning, Dainbach, Nicolas Kaulbersch, Bad Mergentheim, Niklas Kemmer, Harthausen, Alexander Klein (Preis), Weikersheim, Katharina Lang, Weikersheim, Sophia Lehr, Markelsheim, Mareike Meinikheim, Niederstetten, Daniel Model, Markelsheim.

Michael Pernizsak, Schäftersheim, Dominik Scheurich (Belobung), Würzburg, Julia Seubert (Belobung), Höttingen, Lukas Staudt, Bad Mergentheim, Julian Waldmann (Belobung), Laudenbach.

Schwerpunktfach Biologie mit Gesundheitslehre, Klassenlehrerin Stephanie Deuter: Merlin Hautzinger, Unterschüpf. kb

