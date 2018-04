Vorbereitung für Sportler

Anzeige

Bad Mergentheim.Für alle Neueinsteiger und Interessierten gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit die Bad Mergentheimer Stadtlaufstrecke unter fachkundiger Anleitung kennenzulernen. Am morgigen Donnerstag, 5. April, um 18.30 Uhr wird Christina Jeremic, Diplomsportlehrerin bei der AOK Heilbronn Franken, zunächst ein gemeinsames Aufwärmprogramm anleiten bevor es dann auf die vier Kilometer lange Runde durch Schlosspark und Kurpark geht, die gerne auch mehrmals durchlaufen werden kann. Betreut werden die Läufer zudem vom Diplomsportlehrer Achim Kaufmann, der zusätzlich noch ein laufspezifisches Krafttraining vorstellen wird. Beide Laufspezialisten stehen bei diesem Termin natürlich auch für alle Fragen rund am um das erfolgreiche Laufen zur Verfügung. Eine Anmeldung zu diesem Vorbereitungslauf ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist im äußeren Schlosshof vor dem Eingang zum Deutschordensmuseum um 18.30 Uhr.