Der Vorsitzende verwies nicht ohne Stolz auf die Ausstellung über die Jungsteinzeit „Vor 4500 Jahren. Im Taubertal zuhause“, die von Schülern und Erwachsenen „gerne besucht wird“. Auch diese Ausstellung hat eine große Kraftanstrengung erforderlich gemacht, wobei sich Ehrenmitglied Günther Deeg „wahrlich ein kleines Denkmal gesetzt hat“, denn ohne ihn „hätten wir diese Ausstellung als Laien nicht geschafft“.

Dziallas stellte kurz das neue Buch von Beiratsmitglied Dr. Klaus Bühn vor, das den Titel „Tauberfranken. Biographie einer Landschaft“ trägt und das vom Verein mitfinanziert wurde. Zudem verwies er noch auf den Vereinsausflug am 15. September, der zur Gamburg und nach Niklashausen führt.

Abschließend galt noch sein Dank den Vorstands- und Beiratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit, sowie Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer und ihren Mitarbeitern, „die uns in Museumsangelegenheiten unterstützend zur Seite stehen“.

Die Museumsbeauftragte Heidi Deeg hatte sich die Archivierung der Vereinsakten vorgenommen und hat bislang in 100 Arbeitsstunden 35 dicke Leitzordner und vier hohe Stapel loser Unterlagen durchforstet. Sie ist dabei auf interessante Details in diesem „Langzeitgedächtnis des Vereins“ gestoßen wie zum Beispiel darauf, dass der Verein 1982 vom Land als „vorbildliche kommunale Bürgeraktion“ ausgezeichnet wurde. Auf die Jungsteinzeit-Abteilung eingehend, erwähnte Deeg, „dass die Präsentation im Ambiente der Kellerräume des Schlosses immer wieder auch von sehr kompetenter Seite gelobt wird“. Erfreulich sei, „dass Wissenschaftler weiterhin an unseren vier Individuen aus dem Althäuser Hockergrab großes Interesse zeigen“. Aufgrund einer speziellen Untersuchung (Strontium-Isotopen-Analyse) ist demnächst mit einem „zusätzlich interessanten Licht auf die Althäuser Viererbestattung“ zu rechnen. Die Untersuchung könnte Aufschluss über die Herkunft der Menschen im Althäuser Hockergrab geben.

Sechs Museumskonzerte mit einem breiten musikalischen Spektrum konnten im letzten Jahr angeboten werden, berichtete die Konzertbeauftragte Helgard Tomppert, wobei es Christoph Böhmke gelungen sei, herausragende Künstler für dieses „großartige Konzertangebot in unserer Stadt“ zu gewinnen, das durchschnittlich von 110 Musikliebhabern wahrgenommen wird.

Auf den von Schatzmeister Hans Herschlein präsentierten Jahresabschluss 2017 und den positiven Kassenprüfungsbericht von Michael Halbmann und Bernhard Gailing, folgten die Entlastung und Neuwahlen des Vorstands.

Stolz auf Theaterpreis

Auch hier hatte der Vorsitzende Anlass zur Freude, denn alle bisherigen Mitglieder im Vorstand und Beirat hatten sich für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung gestellt: Vorsitzender Gernot-Uwe Dziallas, stellvertretende Vorsitzende Lilo Kult, Schatzmeister Hans Herschlein, Museumsbeauftragte Heidi Deeg, Konzertbeauftragte Helgard Tomppert und Schriftführerin Christine Wahl.

Vertreter des Deutschen Ordens ist Dr. Adalbert Ruhnke, während Kersten Hahn die Stadt vertritt. Beisitzer sind Dr. Hansjörg Brombach, Dr. Klaus Bühn, Norbert Eckert, Volker Sturm. Neu im Beirat ist Marco Schneider.

Abschließend berichtete Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer über die Museumsarbeit – besonders stolz war sie auf den Theaterpreis „amarena“ für das Theaterprojekt „Odyssee des Lebens“ – und bedankte sich für die Zusammenarbeit mit dem Museumsverein, der mit den Museumskonzerten und einem Vortrag im vergangenen Jahr wieder Highlights für das Museumsprogramm beigesteuert hat. jwi

