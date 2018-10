Vorbildliches Handeln ausgezeichnet

Berlin/Markelsheim.Im Rahmen der Galaveranstaltung „Nacht der Landwirtschaft“ wurden im „Kosmos“ in Berlin der „Landwirt des Jahres 2018“ sowie zehn Kategoriensieger gekürt. Der vom Fachmedium „agrar heute“ initiierte „Ceres Award“ gilt als der bedeutendste Preis für Landwirte im gesamten deutschen Sprachraum. Neben Bundesministerin Julia Klöckner und Bauernpräsident Joachim Rukwied waren führende Köpfe aus Handel und Industrie unter den Gästen. Mit von der Partie war auch Conny Lehr vom Jakobshof in Markelsheim. Sie belegte in der Kategorie „Manager des Jahres“ den zweiten Platz.

Nicht jeder kann den Beruf

Die „Nacht der Landwirtschaft“ stand unter dem Motto „Wertschätzung für die Landwirtschaft“. „Seien Sie stolz auf das, was Sie machen. Nicht jeder kann Ihren Beruf. Man muss dafür Talent, Herzblut und auch eine Vision haben“, so Bundes- Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner in ihrer Auftaktrede. „Sie vermitteln ein Bild von Landwirtschaft, das viel komplexer ist [...] Das ist Ihre Nacht, aber vor allen Dingen gehört Ihnen auch die Zukunft“, so Klöckner.

Maren Diersing-Espenhorst, stellvertretende Chefredakteurin „agrar heute“: „Mit dem Award wollen wir die Landwirte unterstützen, ihre Leistungen würdigen und dies einer breiten Öffentlichkeit zeigen.“

Bewertet werden die Teilnehmer in einem zweistufigen Verfahren. Zunächst wählt die unabhängige Jury, basierend auf den eingereichten Bewerbungsunterlagen, drei Bewerber je Kategorie ins Finale. Um aus diesen schließlich die Kategoriensieger sowie den Gesamtsieger zu ermitteln, sind die Jurorenteams in Deutschland, Luxemburg, Österreich und Südtirol unterwegs, um die Finalisten auf ihren Höfen zu beurteilen.

Tobias Ilg aus Dornbirn, Vorarlberg, ist „Landwirt des Jahres 2018“. Des Weiteren wurden die zehn Kategoriegewinner gekürt, darunter „Ackerbauer“, Biolandwirt“, „Unternehmer“ oder „Manager“. Für Conny Lehr gab es beim „Manager des Jahres“ erneut einen Podestplatz – wie schon im letzten Jahr.

MdB Alois Gerig, selbst Landwirt, meinte der Preisverleihung: „Herzliche Glückwünsche an Conny Lehr. Beim ’Ceres Award’, dem wichtigsten Preis für Landwirtschaft in Deutschland, wurde die Markelheimerin zurecht für ihren vorbildlichen Agrarbetrieb ausgezeichnet. Der Jakobshof, der Betrieb der Lehrs, setzt nicht nur auf eine erfolgversprechende Mischung aus Acker- und Weinbau. Zusätzlich wurden mit Weinbergführungen, Weinproben und Übernachtungen im Weinfass für Freizeit- und Erholungssuchende attraktive Angebote geschaffen, die von Conny Lehr geschickt vermarktet werden. Der Familienbetrieb informiert verbrauchernah über Landwirtschaft und trägt zum positiven Image der Branche bei.“

Sie und ihre Familie mache es stolz, so Conny Lehr in einem Statement, dass „der Jakobshof vorn mitmischt“. Dies sei so, weil alle an einem Strang zögen und man sich gegenseitig unterstütze. Landwirtschaftliche Familienbetriebe seien das Rückgrat der Bevölkerung.

„Ich wünsche mir, dass durch solche Veranstaltungen die Landwirtschaft wieder mehr in ein positives Licht gerückt wird“, so Conny Lehr abschließend gegenüber unserer Zeitung. pm/ktm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018