Vorsicht bei Hilfsbereitschaft an der Haustüre

Bad Mergentheim.Polizeiliche Kriminalprävention als wichtige Beratung war ein aktuelles und hoch interessantes Thema bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes im Mittelstandszentrum.

Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag – er wohnt in Grünsfeld und war früher auch beim Polizeirevier Bad Mergentheim tätig – hat als Außenstellenleiter in Tauberbischofsheim langjährige Erfahrungen und er untermauerte sein Wirken und damit auch die kriminalpolizeiliche Arbeit mit vielen Zahlen und Statistiken.

„Hilfsbereitschaft an der Wohnungstür zahlt sich nicht aus“ – so eine Schlagzeile in seinem hochinteressanten mit Protokollauszügen bereicherten Vortrag, der wohl manchen Zuhörer veranlassen dürfte, künftig noch vorsichtiger zu sein. Aufschlussreich, spannend und zuweilen auch amüsant, die Ausführungen des Redners in Sachen Enkel- oder Toilettentricks oder über den Wunsch nach einem Glas Wasser an der Haustür, derweil ein Begleiter in Nebenräumen „Umschau“, hält. Der Referent fand große Aufmerksamkeit mit seinen Ausführungen über die Tricks von Zeitschriftenwerbern und Drückerkolonnen, über die Lieferung minderwertiger Waren zu überhöhten Preisen oder zweifelhafte Dienstleistungen. Haag gab den Rat, nicht unter Zeitdruck zu handeln oder Vertragsabschlüsse zu machen. Auch warnte der Kriminalhauptkommissar vor anderen hinterhältigen Betrugsmaschen und er gab den Rat, stets polizeilichen Rat zu holen, wenn einem die Kontaktaufnahme merkwürdig vorkommt oder vermeintliche Gewinne versprochen werden. Mit einer Fülle an statistischen Zahlen aus dem Land belegte der Referent die ständig zunehmende Arbeit der Kripobeamten, die bei der Verfolgung von Betrügern auch immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen, zumal die Zahl ausländischer Täter zunehme. mm