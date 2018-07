Vorsicht im Straßenverkehr

Anzeige

Bad Mergentheim.In den nächsten Tagen bis etwa Mitte August geht es wild zu in Feld und Wald. Das Rehwild hat Paarungszeit, die Brunft, und die läuft alles andere als still und heimlich ab.

Anders als die meisten anderen Wildtiere hat das Rehwild seine Brunft im Hochsommer. Das heißt, in den nächsten Tagen sind die Rehe besonders aktiv unterwegs und oft auch tagsüber zu sehen und zu beobachten. In der Paarungszeit treibt der Bock die brunftige Geiß durch Wald und Feld, und liefert sich mit Rivalen Kämpfe und spektakuläre Verfolgungsjagden. Das weibliche Reh sondert Duftstoffe ab und signalisiert so ihre Paarungsbereitschaft. Ist es noch nicht ganz so weit und der Bock bedrängt sie stark, reagiert sie mit einem schrillen Fiebton.

Autofahrer müssen aufpassen

Da „Liebe bekanntlich blind macht“ – oder besser gesagt, weil die Tiere völlig hormongesteuert sind – jagen brunftige Rehe oft auch unvermittelt über die Straße. Da kann es schnell zu Wildunfällen kommen. Kreisjägermeister Hariolf Scherer appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: „Fahren Sie auch in Ihrem eigenen Interesse besonders vorsichtig. Speziell bei Fahrten durch Waldstücke, entlang von Hecken oder zwischen hohen Ackerkulturen wie Mais- oder Getreidefelder, kann unvermittelt Rehwild auf der Straße auftauchen. Behalten Sie daher auch immer den Fahrbahnrand im Auge und seien Sie stets bremsbereit.“