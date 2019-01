Vorsitz an Anna-Katharina Wittenstein übergeben

Einen Wechsel an der Spitze der Stiftung „Junge Kreative Köpfe“ gab es im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Endrunde „Kreative Köpfe 2018/2019“ in Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim. Für den auf eigenen Wunsch aus dem Amt scheidenden bisherigen Vorsitzenden Dr. Manfred Wittenstein, Initiator des Wettbewerbs „Kreative Köpfe“, langjähriger Vorstandsvorsitzender der gleichnamigen Stiftung „Kreative Köpfe“ sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Wittenstein SE, übernahm Dr. Anna-Katharina Wittenstein, Mitglied des Vorstands der Wittenstein SE, den Vorsitz der Stiftung „Junge Kreative Köpfe“.

„Jedes Unternehmen benötigt einen Chef so wie jedes Schiff einen Kapitän benötigt, der entschiedet und vorgibt, wo die Reise hingeht. Eine Person, die den Mut hat, nach neuen Ufern zu suchen, die noch niemand betreten hat. Eine Person, die seine Wegbegleiter ständig motiviert, weiter zu machen sowie nie aufzugeben und nie stehenzubleiben. All dies verkörpert für mich Dr. Manfred Wittenstein“, betonte Dr. Norbert Schön, Vorsitzender der Jury „Kreative Köpfe“ und Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, in seiner Laudatio auf den Initiator des Schüler-Ideen-Wettbewerbs und scheidenden Vorsitzenden der Stiftung „Kreative Köpfe“.

2002 ins Leben gerufen

Wittenstein habe den Wettbewerb sowohl mit seiner die Idee und Initiative im Jahr 2002 diesen Wettbewerb ins Leben gerufen als auch im Weiteren in besonderer Weise gestaltet und geprägt, unterstrich der Laudator. Zudem sei das Wettbewerbskonzept so erfolgreich, dass dieses zum einen im ganzen Main-Tauber-Kreis etabliert wurde, sowie zum zweiten Audi auf den Wettbewerb aufmerksam geworden sei und einen gleichartigen Wettbewerb in Neckarsulm eingeführt habe. Außerdem seien ähnliche Ideenwettbewerbe für „Junge Kreative Köpfe“ in den Städten Öhringen und Stuttgart in Planung.

Der Wettbewerb „Kreative Köpfe“ im Raum Bad Mergentheim stelle darüber hinaus die Basis für viele MINT-Aktivitäten in der Region dar. So sei die Gründung der Jugendtechnikschule Taubertal und der „MINThoch4“-Region, die 2017 von der Körber-Stiftung und dem Stifterverband als eine von sieben Regionen deutschlandweit für ihr besonderes Konzept ausgezeichnet wurde, auf den Schülerwettbewerb „Kreative Köpfe“ zurückzuführen.

Als symbolische Würdigung übergab Dr. Schön gemeinsam mit Peter Vogel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfranken, und Wettbewerbsleiterin Iris Lange-Schmalz ein Steuerrad an Dr. Manfred Wittenstein. Zugleich wurde Dr. Anna-Katharina Wittenstein, Mitglied des Vorstands der Wittenstein SE, als neue Vorsitzende der Stiftung „Junge Kreative Köpfe“ präsentiert. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Universität Mannheim war sie von 2002 bis 2006 zunächst Beraterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart tätig, bevor sie 2007 an der Universität Stuttgart zum Doktor der Ingenieurwissenschaften promovierte.

2008 übernahm sie die Geschäftsführung der Wittenstein AG, Schweiz. 2013 wechselte sie in die USA als „Chairwoman of the Board“ der Wittenstein Holding Corp. Mit der Rückkehr in die deutsche Unternehmenszentrale wurde sie 2016 in den Vorstand der Wittenstein SE berufen.

„Ich möchte an die Erfolgsgeschichte des Wettbewerbs ’Junge Kreative Köpfe’ anknöpfen sowie dessen Lebendigkeit bewahren und weiterentwickeln“, nannte Anna-Katharina Wittenstein eines ihrer wesentlichen Ziele. pdw

