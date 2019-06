Vorträge über das Herz, ein Weingut in Südafrika und das sich verändernde Leben

Bad Mergentheim.Haben auch Sie manchmal das Gefühl, dass die Tage ziel- und planlos dahinschleichen, eingebettet in einem Alltagstrott zwischen Pflicht und Routine? Dass der Blick auf schöne Momente ungeachtet bleibt? Diese Fragen und die Möglichkeit Neues zu erleben stehen im Mittelpunkt des Pfingstprogramms der Kliniken Dr. Vötisch. Zu den Veranstaltungen sind auch Interessierte aus der Region willkommen.

Am morgigen Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr richtet Chefarzt Dr. Egbert Braun in seinem Vortrag „Zeit für das Herz“ unter anderem den Blick auf präventive Aspekte zur Gesundheit des Herzens. Auf einen spannenden Abend können sich Krimifans am 6. Juni freuen. Die Karlstadter Erfolgsautorin Alex S. Judge kommt um 19.30 Uhr zur Lesung in die Klinik. In ihrem Vortrag „Das Leben verändert sich“ informiert Sozialarbeiterin Petra Seidel am Freitag, 7. Juni über Wissenswertes aus dem Sozialrecht. Die ehemalige württembergische Weinkönigin Theresa Olkus berichtet am Samstag, 8. Juni, von ihren Eindrücken und Erfahrungen auf einem Weingut Südafrikas.

Zum Volksliedersingen mit dem Motto „Musik bringt Freude“ laden Beate Hofmann-Olkus und Jutta Michler am Pfingstmontag, 10. Juni, ein.

Und bei einer Abendmeditation mit Kurseelsorgerin Sr. Brigitte Wahl können Patienten und Gäste am Dienstag, 11. Juni, entspannen und Kraft schöpfen.

Alle Abendveranstaltungen finden, soweit nicht anders angegeben, um 19.30 Uhr im Schulungsraum statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sind an der Rezeption der Kliniken Dr. Vötisch erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019