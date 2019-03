Vortrag: „Stadtluft mit einer Prise Freiheit“

Heute wird sie oft mit Stillstand assoziiert. Im Mittelalter bedeutete Bürokratie aber Fortschritt. Referent Tobias Baus erklärte, wieso.

Bad Mergentheim. Anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums des Deutschordens gab es eine Vortragsreihe zu verschiedenen Themen und Blickwinkeln der langen Geschichte. Dem Thema „Stadtluft mit einer Prise Freiheit“ widmete sich der Historiker Tobias Baus. Mehr als 130 Zuhörer kamen in den Roten Saal des Schlosses.

Was bedeutet „Stadt“? „Eine Gemeinschaft, die unter gemeinsamen Freiheiten steht. Aber es bedarf – damals wie heute – ab einer gewissen Größe einer ordnenden Hand“, so der Referent. Außerdem: „Was heute oft als Bürokratie empfunden wird, war im Spätmittelalter für viele der wohlriechende Duft der ‚Stadtluft mit einer Prise Freiheit’.

Ins Mergentheimer Mittelalter

Baus nahm seine Zuhörer mit auf eine Reise ins mittelalterliche Mergentheim. Dabei bewegten sie sich abseits der klassischen Quellen. „Für Mergentheim ist die älteste strukturelle Quelle ein Buch aus dem Stadtarchiv. Es wird als Stadt- oder Rechtsbuch bezeichnet.“

Fast alle Städte des Spätmittelalters bezogen ihr Stadtrecht von einer ‚Mutterstadt’. Verliehen wurde dieses in der Regel vom König oder Kaiser, führte der Referent aus. „Mergentheim erhielt seines am Beispiel der Reichsstadt Gelnhausen. Dies bedeutete formell, dass alles, was dort galt auch hier galt. Sollte in Rechtsfragen Unsicherheit herrschen, konnte Gelnhausen als so genannter Oberhof einen Lösungsvorschlag formulieren“, erläuterte Baus.

Ein verliehenes Privileg war das Stadtgericht, das sich üblicherweise um niedere Streitfälle, also Erbstreitigkeiten, Beleidigung, Schulden und geringere Gewaltverbrechen kümmerte. „Die Strafen waren meist Geldbußen oder Ehrstrafen.“ Die hohe Gerichtsbarkeit war den Landesherren vorbehalten, hier ging es um Vergehen wie Verrat, Mord, Brandstiftung oder Ketzerei. „Durch die besondere Stellung des Deutschen Ordens war das Mergentheimer Stadtgericht auch in der hohen Gerichtsbarkeit tätig“, betonte Baus. „Die Mergentheimer hatten einen Vorteil: Das Stadtgericht war dem Orden unterstellt und hatte damit einen Landesherren.“ Kein Gericht von außen, sei es bischöflich oder herzoglich, durfte Bürger vorladen.

In der Regel stand dem Gericht formell ein Vertreter der Herrschaft vor, der die Rechtsprechung legitimierte. „In Mergentheim war das der Hauskomtur.“ Außerdem: berufene Schöffen oder Richter. „Diese Bürger hörten alles Vorgebrachte und fällten das Urteil.“ Für das 15. Jahrhundert zeigt das Mergentheimer Stadtbuch durch die Nennung von Ratsherren und Bürgermeistern, dass sich eine soziale Elite herausgebildet hatte. „Einzelne Familien tauchen über mehrere Generationen als Bürgermeister oder als Rats- und Gerichtsherr auf. Wie viele Ratsherren nun aber tatsächlich im Mergentheimer Stadtrat waren, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht ermitteln.“

Stadt, Rat, Amtspersonen

Für konkrete Aufgaben beriefen Stadtherr und Rat Amtspersonen. Das Spektrum reichte dabei vom Personal für das Rathaus über Verteidigung, städtisches Ordnungswesen, Vollstreckungsaufgaben, Wohlfahrt und Kontrolle, Finanz und Steuerwesen bis zu Bau- und Forstwirtschaft. Nicht immer mussten diese Amtmänner auch Bürger sein. Der Schinder, der sich um Tierkadaver kümmerte, war meist ein einfacher Bewohner. Die Menge und die Aufgaben der Beamten waren von der jeweiligen Stadt abhängig. „Für Mergentheim berichtet das Stadtbuch von verschiedenen Amtsträgern wie Flurer, Stadthirte oder Ungelter.“ Der Referent: „Der Flurer beispielsweise hatte vor Schaden im Feld zu warnen, also ihn zu verhindern oder zu melden.“

Er wachte darüber, dass kein Vieh auf fremdes Land zog, oder dass Zäune oder Grenzen umgestoßen wurden. Außerdem hatte er dafür Sorge zu tragen, dass niemand mit Karren oder Wagen in den Stadtwald fuhr – es war klar bestimmt, wie viel Bau- oder Brennholz einem Bürger pro Jahr zustand.“ Die Ämter wurden nicht von der Stadt besoldet. Der Lebensunterhalt wurde durch die von ihnen verhängten Strafen finanziert. Und nicht selten wurde auch über übermäßiges Strafen von Seiten der Dienstmänner geklagt. Bei der Besetzung des Stadtgerichts bestand ein großer Unterschied zu heute, denn nur vereinzelt waren zu Beginn des 15. Jahrhunderts Rechtsgelehrte an den Verhandlungen beteiligt. „Vorherrschend war die Leumundsaussage. Es wurde also kein moderner Beweisprozess geführt, sondern der gelehrte Eid des Klägers und des Beklagten gefordert“, erläuterte Baus das damalige Justizwesen. Unterstützt wurde dies durch weitere Leumundszeugen, die die „Reinheit des Eides“ bezeugten. Baus Fazit: „Bürokratie ist für uns häufig ein Symbol für Stillstand. Im Mittelalter konnte sie dagegen Sicherheit und Fortschritt bedeuten.“ Dafür spreche auch der kontinuierliche Zuwachs der Stadtbevölkerung. „Zunehmend bemühten sich Rat und Deutschherren um die Regelung des Zusammenlebens und professionalisierten so die Stadtverwaltung.“

