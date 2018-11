Vortrag über Angststörungen

Bad Mergentheim.Angsterkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten psychischen Störungen. In seinem Vortrag „Angststörungen im Kindes- und Jugendalter“ am Montag, 19. November, im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wird Dr. Karsten Rudolf, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Mosbach und Tauberbischofsheim, über grundlegende Aspekte der Erkrankung informieren. Er geht auch auf die verschiedenen Symptome ein und stellt das fachliche diagnostische und therapeutische Vorgehen vor. Im Anschluss steht der Referent für Fragen der Besucher zur Verfügung. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. ckbm

