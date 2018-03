Vortrag über Ethik

Anzeige

Bad Mergentheim.Im Rahmen der Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“, die derzeit im Kundenforum der Sparkasse Tauberfranken in Bad Mergentheim zu sehen ist, findet am Donnerstag, 8. März, ein vertiefenden Vortrag statt. Professor Dr. Michael Schramm, Wirtschaftsethiker und Theologe an der Universität Hohenheim, referiert über die Unausweichlichkeit der Ethik in der Wirtschaft.

Angesichts der zahlreichen Krisen in der Wirtschafts- und Finanzwelt wird deutlich, dass auch globale Wirtschaft einen ethischen Rahmen benötigt. Diesen Sachverhalt greift Professor Dr. Michael Schramm in seinem Vortrag auf. Er vertritt die These, dass Wirtschaft und Ethik keine zwei unverträglichen Gegensätze sind. Sie sind vielmehr zwei Seiten einer Medaille. Die Kunst besteht darin, sowohl die ökonomischen als auch die ethischen Ansprüche unter einen Hut zu bringen. An realen Fallbeispielen wird er dies konkretisieren.

Unter dem Stichwort „spirituelles Kapital“ erörtert er an diesem Abend darüber hinaus die Frage, was Religion zu wirtschaftlichen Problemen beitragen kann – und was nicht.