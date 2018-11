Vortrag über Schüßler-Salze

Bad Mergentheim.„Das Innere eines Menschen offenbart sich in seinem Äußeren.” Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe passt besonders gut zu dem Vortragsabend am Dienstag, 20. November, in der Buchhandlung „Moritz und Lux“. Die Heilpraktikerin, Psychologische Beraterin und Vizepräsidentin des Biochemischen Bundes Deutschland spricht an diesem Abend zum Thema Gesichts- und Handdiagnostik.

Äußere Zeichen sagen eine Menge aus über das, was im Organismus des Menschen abläuft. Blasse Haut, Rötungen, Schwellungen, besondere Linien in der Handinnenfläche, die Krümmung einzelner Finger, Färbungen und Spuren auf dem Nagel – all das kann Hinweise geben auf Störungen oder Dispositionen im Inneren des Körpers. Und was kann besser sein, als diese erkannten Beschwerden auf natürlichem Wege zu lindern, ohne auf die chemische Keule zurückgreifen zu müssen – oder auch begleitend zu dieser, um den Organismus zu stabilisieren und wieder aufzubauen? Schüßler-Salze regen, so die Referentin, „den Körper zur Selbsthilfe an und führen Mineralien, welche die Zellen dringend für ihre Arbeit benötigen, in speziell aufbereiteter, potenzierter Form zu“. Die von Gräfin Wolffskeel beschriebene Methode beruht auf langjähriger Erfahrung und erweitert die Antlitzdiagnose nach Dr. Schüßler und Hickethier um Zeichen und Linien in den Händen, an den Fingernägeln und im Gesicht. Deren genaue Beobachtung stellt einen Zusammenhang mit körperlichen Beschwerden her, um die Entwicklung einer Erkrankung einzugrenzen, bevor sich konkrete Symptome zeigen.

Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg hat einen reichhaltigen Erfahrungsschatz und zeigt an diesem Abend, wie man lernen kann aus seinem Körper zu lesen und ihm zu vertrauen. Viele Hinweise bilden ein großes Ganzes ab, auf das eine Selbstbehandlung aufgebaut werden kann.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Buchhandlung „Moritz und Lux“ in Bad Mergentheim; Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

