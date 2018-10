Vortrag über Weimarer Republik

Bad Mergentheim.Der Historiker Hartwig Behr M.A. befasst sich am 14. November, 19.30 Uhr, in einem Vortrag im Deutschordensmuseum mit dem Thema „Druck auf die Demokratie. Altlasten, Traditionen, neue politische Tendenzen“. Behr ist ein ausgewiesener Kenner der lokalen und regionalen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Behr zeigt an Beispielen aus der Region, wodurch und wie die Weimarer Republik bereits vor der Weltwirtschaftskrise 1929 bedroht war. Schon in Tagebüchern aus dem Ersten Weltkrieg findet man Aufzeichnungen über steigende Preise. Diese Tendenz steigert sich nach Kriegsende, bis die Preise für Porto, Lebensmittel und viele andere alltägliche Dinge in der Hyperinflation des Jahres 1923 auf Billionen Reichsmark stiegen. Von vielen Bürgern werden für die Kriegskosten und die Kriegsanleihen sowie deren Rückzahlung nun die Regierungen der Republik, nicht aber die ehemalige kaiserliche Regierung verantwortlich gemacht. Völkisches und rassistisches Gedankengut brach sich nach 1929 auch in der Region Bahn.

Anmeldung unter e-mail gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018