Vorübergehend mehr Geld in der Kasse

Bad Mergentheim.Stadtkämmerer Artur Wirtz kam mit guten Zahlen in den Gemeinderat. Er erinnerte daran, dass Bad Mergentheim in den vergangenen sieben Jahren um etwa einen Stadtteil in der Größe von Edelfingen, also um rund 1400 Einwohner, gewachsen sei.

Daraus würden höhere Anteile an der Einkommenssteuer und höhere Zuweisungen des Landes resultieren. Verbunden mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen habe die Stadt daher 2018 rund fünf Millionen Euro mehr eingenommen als geplant, während die vorgesehenen Aufwendungen etwa 1,8 Millionen Euro unter dem Ansatz blieben. Das habe die Aufnahme neuer Kredite in 2018 unnötig gemacht und den Aufbau einer vorläufigen Rücklage ermöglicht, die jedoch für verschobene und neue Großprojekte bereits verplant sei.

OB Glatthaar freute sich über die Nachricht.

Jochen Flasbeck (Freie Wähler) sah seine Freude eher getrübt, weil man lediglich davon profitiert habe, dass große Projekte zurückgestellt worden waren. Die Stadt müsse grundsätzlich ihre Finanzen für schlechtere Zeiten wappnen.

Andreas Lehr (CDU) stieß dagegen mehr auf, dass wichtige Projekte nicht wie beschlossen vorangekommen seien.

Stadtbaudirektor Bernd Straub warf dazu verteidigend ein, dass das Bauamt immer wieder auch mit neuen Aufgaben beauftragt werde und dies alles bestmöglich meistere, so auch unter anderem den neuen Kindergarten im Auenland in Rekordzeit. sabix

