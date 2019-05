VW Polo beschädigt und weitergefahren

Bad Mergentheim.Einfach weitergefahren ist am Mittwoch, 23. Mai, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten VW Polo beschädigte.

Die Besitzerin des Polos stellte ihr Auto um circa 23 Uhr auf einen Parkplatz in der Zaisenmühlstraße (Höhe der Hausnummer zehn) ab. Um 16.20 Uhr kam sie zurück zu ihrem Fahrzeug und fuhr direkt nach Hause. Dort stellte sie an ihrem Pkw Beschädigungen an der rechten hinteren Türe fest. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. pol

