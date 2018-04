Wachbacher Straße: Kein neuer Parkplatz vorgesehen

Anzeige

Bad Mergentheim.An der Wachbacher Straße, zwischen Eisenbergkreisel, der Wachbach und dem Gelände des ehemaligen Rochus-Krankenhauses, befindet sich ein unbebautes Areal (Bild), das sehr zugewachsen war und vor einiger Zeit nun stark zurückgeschnitten wurde. Was passiert hier? Kann dort ein neuer Parkplatz angelegt werden? Das sind Fragen, die nun in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Unsere Redaktion hakte nach. Der fragliche Bereich befindet sich im Eigentum der Katholischen Kirche und nicht des Landkreises, war dazu aus dem Landratsamt zu hören, das selbst seit einiger Zeit neue Parkplätze für die Beruflichen Schulen anstrebt (wir berichteten mehrfach). Pressesprecher Markus Moll teilte aktuell weiter mit: „Es gab zwar in der Vergangenheit Gespräche über eine Nutzung des Areals durch den Landkreis für verschiedene Zwecke; die Schaffung von Parkplätzen für die Beruflichen Schulen scheidet aber unter anderem wegen der fehlenden Genehmigungsfähigkeit (Hochwasserschutz, Grundwasserschutz) aus heutiger Sicht aus.“ Peter Striffler, der Chef des katholischen Verwaltungszentrums, sagte unserer Zeitung, dass dort momentan keine Bebauung vorgesehen ist. sabix/Bild: Sascha Bickel