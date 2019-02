Wahlen ergaben neuen Vorstand

Die Spitze des SPD-Ortsvereins hat sich geändert. Der bisherige Vorsitzende ist nun Stellvertreter. Der Neue im Amt sei ein sozialdemokratisches Urgestein.

Bad Mergentheim. Der SPD-Ortsverein hielt seine Jahreshauptversammlung ab. Neben den Regularien spielte natürlich die Diskussion der SPD-Vorschläge für einen neuen Sozialstaat eine Rolle. Es sei keine Wohltat, betonte der neue Ortsvereinsvorsitzende Claudius Korte, wenn ein langjährig beschäftigter Familienvater in Zukunft nicht erst nach einem Jahr auf Hartz-4 angewiesen ist, sondern lediglich noch ein paar Monate mehr hat. Nach Ansicht der Sozialdemokraten sei es kein „Sozialklimbim“, wenn ein menschenwürdiger Mindestlohn gezahlt wird. Jetzt würden in manchen Wirtschaftsbereichen vor allem Leiharbeiter zu Spottlöhnen ausgenützt.

Kassier Jochen Kluge berichtete von einem stabilen Verlauf der so genannten Brombachkurve. Die Kassenprüfer Prof. Dr. Hansjörg Brombach und Stefan Willig bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung. Rolf Seiter, bisheriger Vorsitzender, schilderte in seinem Rechenschaftsbericht die zurückliegenden Ereignisse. „Seit der letzten Hauptversammlung gab es neun Ortsvereinssitzungen und Mitgliederversammlungen. Dazu kamen zahlreiche Treffen in kleinerem Kreis, zur Vorbereitung unserer Jubiläumsfeier. Wir waren bei der DGB Kundgebung am 1. Mai präsent. Besonders guten Anklang fand der Crepes-Stand. Am 9. November fand unsere 100-Jahr-Feier im Dorfgemeinschaftshaus in Neunkirchen statt.“ Dort habe die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyne Gebhard als Hauptrednerin fungiert. Dorothee Schlegel, Georg Nelius, Jo Thees und die SPD-Kreistagsfraktion seien ebenfalls zu Gast gewesen. Außerdem: Oberbürgermeister Udo Glatthaar sowie Stadträte und Ortsvorstände. „Die Squaredance Truppe von Claudius sorgte durch ihre Beiträge für eine nette Auflockerung des Programms. Insgesamt war es ein schöner Abend mit einem würdigen Rahmen“, so der Vorsitzende Seiter.

„Alles gegeben“

Seiter: „Schon bei meiner Wahl zum Vorsitzenden hatte ich betont, dass ich den Auftrag nur dann erfüllen kann, wenn ich Hilfe von Euch bekomme. Das mir Mögliche habe ich in den vergangenen zwei Jahren gegeben.“

Bei der anschließenden Wahl wurde Claudius Korte zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er ist Vorarbeiter und ein sozialdemokratisches Urgestein, das zuvor in Mannheim und Öhringen an der sozialdemokratischen Politik mitgearbeitet hat. Sein Stellvertreter ist Rolf Seiter. Schatzmeister bleibt Jochen Kluge. Die Rolle von Dr. Hansjörg Brombach als Revisor übernimmt Peter Philipp.

Ihm steht weiterhin Stephan Willig zur Seite. Zu Beisitzern wurden Ralf Schrodt und Klaus Scholz gewählt. Jonas Köhnert ist neuer Schriftführer und Tillmann Zeller ist weiterhin Pressereferent.

Auf Kreisebene werden Claudius Korte, Rolf Seiter, Klaus Scholz, Ralf Schrodt , Jonas Köhnert und Jeremias Träger den Bad Mergentheimer SPD-Ortsverein als Delegierte vertreten. TZe

