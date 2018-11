„Wahre Kompetenzen digital messen“

Bad Mergentheim.„Zwischen Digitalisierung, Schülerboom und Fachkräftemangel“ lautete das Thema eines Vortrags von Dr. Jörg Dräger im Bad Mergentheimer Deutschordensmuseum.

Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung, war Gastreferent beim dritten Kamingespräch der Stadt Bad Mergentheim im Roten Saal des Deutschordensschlosses. Vor zahlreichen Zuhörern sprach er zum Thema: „Zwischen Digitalisierung, Schülerboom und Fachkräftemangel“. Oberbürgermeister Udo Glatthaar bezeichnete Dräger eingangs als „Visionär“. „Er hat es geschafft, dass in seinem Schriftverkehr tatsächlich kein Papier mehr verwendet wird“, berichtete der OB. „Die hohe Besucherresonanz zeigt, dass die 2016 gestarteten Kamingespräche etwas ausstrahlen“, unterstrich Glatthaar.

Die Stadt Bad Mergentheim verzeichne stetiges Wachstum sowohl bei der Bevölkerung als auch in vielen anderen Belangen, so dass sie mit Optimismus in die Zukunft blicken könne. Allerdings stehe die Stadt in den nächsten Jahren auch vor der Herausforderung, große Anstrengungen für Wohnungsbau zu stemmen und das größte städtische Bildungsinfrastrukturprogramm der letzten Jahrzehnte zu realisieren. Gleichzeitig verändere die Digitalisierung das Lernen wie kaum eine gesellschaftliche Entwicklung zuvor. „Wir bauen Bildung und Netzwerke immer weiter aus, einhergehend müssen wir jedoch für Datenschutz und Datensicherheit Sorge tragen“, hob der OB hervor. „Wir sprechen nicht von Abwanderung, sondern von Zuwanderung und wollen dem Fachkräftemangel begegnen“, kündigte Glatthaar an.

„Wenn Sie heute Bildungspolitik betreiben, ist das angesichts von Lehrermangel und Fachkräftesuche ein oft mühsames Thema. Und jetzt kommt auch noch der digitale Tsunami hinzu“, meinte Dräger zum Auftakt seines Vortrags. „Man kann die Welle surfen“, war eine wesentliche Botschaft hinsichtlich der Digitalisierung. Provokant fragte er nach den folgenden drei Aspekten: „Kinder, die programmieren?“, „Computer, die Schüler unterrichten?“ und „geringfügig Qualifizierte, die die Fachkräftelücke schließen?“.

Erstes frühes Lernen und digitale Kompetenz seien mehr als Programmieren, zeigte der Referent anhand mehrerer Beispiele auf. „Man kann Kindern Kreativität, Innovation und Resilienz sowie digitale Kompetenz problembasiert beibringen, ohne dass sie dauernd vor dem PC sitzen müssen“. In der Schule bedeute digitale Bildung mehr als der Umgang Smartboards, iPads und Apps.

„Der Bildungshunger wächst. Es gibt mehr Kita, mehr Ganztag und immer mehr Hochschulreife“, so Dräger weiter. Mit der Masse gehe einerseits ein Mangel an qualifizierten Lehrkräften einher, anderseits ergebe sich eine größere Heterogenität in den Klassenzimmern und Studiensälen.

Es gebe es kaum mehr den „typischen“ Studenten, außerdem existierten in Deutschland im vergangenen Jahr fast 19 100 verschiedene Studiengänge. Diese Vielfalt und Mischung verursache zwar höhere Kosten, jedoch erfolge durch die Digitalisierung eine Demokratisierung, da Bildung für alle leichter zugänglich sei, etwa durch Fernstudien per Internet. In einem exemplarischen Modell habe sich herausgestellt, dass 412 Studenten, die es nicht an die elitäre Stanford University geschafft hatten und anstelle dessen ein bestimmtes netzbasiertes Studium nebst Prüfungen am PC absolvierten, besser gewesen seien als die Besten der Eliteuniversität.

An einem anderen Beispiel zeigte Dräger, dass durch digitale Lernprogramme ein individualisiertes Lernen sowie damit ein „Personalisieren in der Masse“ begünstigt werde. Dass die Digitalisierung helfen könne, herauszufinden, was für ein Karriereweg zu einem jungen Menschen passe, sei durch eine Untersuchung der Arizona State University gezeigt worden. Oft gelte in Deutschland nach wie vor das Prinzip „Ohne Abschluss kein Anschluss“. Allerdings führe höhere formelle Kompetenz nicht unbedingt zu mehr Beschäftigung. Vielmehr blieben Kompetenzen oft unsichtbar. Tatsächliche Kompetenzen sollten daher digital gemessen sowie das Informelle formalisiert und sichtbar gemacht werden.

