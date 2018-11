Waldgebiete am Samstag meiden

Bad Mergentheim.Eine revierübergreifende Treib- und Drückjagd „westlich Bad Mergentheim“, findet am Samstag, 10. November, von 9 bis 15 Uhr statt. Beteiligt sind die Jagdreviere auf Gemarkung Bad Mergentheim West, Neunkirchen, Althausen sowie die beiden Eigenjagdbezirke Hospitalwald und Üttingshof. Vorrangiges Ziel dieser großflächig angelegten, gemeinschaftlichen Jagd ist es, in den Schwarzwildbestand einzugreifen und so Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen zu vermindern. Um einen geregelten Jagdablauf zu gewährleisten sowie zur eigenen Sicherheit, sollten Waldbesucher die genannten Gemarkungen meiden. Gejagt wird zwischen 8 und 15 Uhr, .

