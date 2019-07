Waldkino startet am Montag, 5. August

Es ist ein gemeinsames Angebot von Wildpark, dem Kino „Movies“, der Stadt und der „Solymar“-Therme: Das Waldkino verspricht „Herzschmerzlachaction“ an der frischen Luft.

BAD MERGENTHEIM. Sechs Tage lang wird es erstmals ein Waldkino in Bad Mergentheim, oben am Wildpark, geben. Am Montag, 5. August, geht’s los. Gezeigt werden am Eröffnungsabend eine „Sneak Preview“ (Überraschungsfilm; ab zwölf Jahren), dann am Dienstag „Green Book – eine besondere Freundschaft“ (ab sechs Jahren), am Mittwoch „Rocketman“ (ab zwölf Jahren), am Donnerstag „Monsieur Claude 2“, am Freitag „Der Junge muss an die frische Luft“ (ab sechs Jahren) und am Samstag, 10. August, „Bohemian Rhapsody“ (ab sechs Jahren).

Das Angebot ist ein Gemeinschaftsprojekt des Wildparks, des Bad Mergentheimer Kino „Movies“, der Stadt Bad Mergentheim und der „Solymar“-Therme. Neben Kinofilmen aller Genres warten rund um das Erdhaus auch eine große Poolbar, chillige Lounges, weitere Überraschungen und Blockbuster-Leckereien frisch vom Smoker auf die Besucher.

„Lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie ein in die Welt des 5-D-Cinema – hier können Sie mit allen Sinnen hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen!“, lautet die Einladung der Veranstalter. Tickets sind vorab online unter www.kino-bad-mergentheim.de erhältlich sowie an der Kinokasse im „Movies“ und an der Abendkasse (Eingang Erdhaus). Das Open-air-Kino hat zwei Platzbereiche: den Liege- und Picknickbereich, zu dem man seine eigene Decke mitbringen sollte, und den Sitzbereich. In beiden Bereichen gilt freie Platzwahl. Einlass und Platzauswahl ist immer ab 19 Uhr, der Filmbeginn jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr.

Da das Team der „Solymar“-Therme mit einem erfrischenden Poolbereich für Abwechslung sorgt, wird auch das Mitbringen von Badekleidung empfohlen. Besucher sollten aber auch an wetterfeste und warme Kleidung für die kühleren Abendstunden denken. Ein öffentlicher Shuttlebus verkehrt an den Veranstaltungstagen stündlich ab 18.30 Uhr von der Haltestelle „Altstadt/ Schloss“ aus und bringt die Zuschauer nach Filmende auch wieder zurück in die Stadt.

„Bewegtbilder im Wald dieser Art sind für uns neu“, so Marcus und Stephan Rügamer, Geschäftsführer des Wildpark Bad Mergentheim, mit einem Augenzwinkern. „Dass wir diese Aktion auf den Weg gebracht haben, ist dem Engagement für das Motto ’Bad Mergentheim ist Lebensfreude!’ geschuldet, unter dem die Leistungsträger der Stadt ihre Bemühungen für einen hohen Freizeitwert bündeln.

Open-air nehmen wir hier ja das ganze Jahr über wörtlich, so dass wir auch diese Herausforderung gerne angenommen haben, ca. 500 Besuchern täglich ein wirklich einmaliges Ambiente zu bieten. Lediglich die Saucen aus den Hackschnitzeln am Boden zu bekommen, wird wohl einige Mühe kosten“, schmunzeln die beiden mit Blick auf das umfassende Rahmenprogramm des Waldkinos.

Auf das neue Angebot freut sich auch der Leiter des Kultur- und Tourismusamtes der Stadt Bad Mergentheim, Kersten Hahn: „Bad Mergentheim war vor Jahrzehnten einer der ersten Standorte für Open-air-Kino im Südwesten. Über lange Zeit war der Schlosshof die atmosphärische Freilicht-Adresse für Filmliebhaber. Nach einer kurzen Pause und kreativen Gesprächen haben sich nun die beiden bisherigen Partner – Stadt und Kino – mit zwei neuen Partnern zusammengeschlossen: dem Wildpark und der ’Solymar’-Therme. Gemeinsam wollen wir an einem Ort, der in dieser Form deutschlandweit einzigartig ist, das Erlebnis Open-air-Kino ganz neu definieren.

Es ist ein starkes Signal dafür, wie aus einer bewährten Veranstaltung im engen Schulterschluss unterschiedlicher Akteure etwas ganz Neues entwickelt werden kann.

Ich bin überzeugt, das wird gut!“

