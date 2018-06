Wallfahrt beginnt

Anzeige

Bad Mergentheim.Rund 120 Fußwallfahrtsgruppen aus nah und fern werden zur Walldürner Wallfahrt im Odenwald erwartet.

Die Hauptwallfahrtszeit hat am 27. Mai begonnen und dauert noch bis zum 24. Juni an. In diesen vier Wochen ist der Heilig-Blut-Schrein geöffnet.

Das Leitwort der Wallfahrt lautet: Suche Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15b). Die Wallfahrt für den Wallfahrtsverein Löffelstelzen beginnt am Donnerstag, 21. Juni, um 18.30 Uhr mit einer Pilgermesse für die gesamte Bevölkerung in Löffelstelzen, die von den Wallfahrtsmusikern begleitet wird. Am Samstag, 23. Juni, ist um zwei Uhr Aufbruch zur Fußwallfahrt.