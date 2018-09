Wallfahrt nach Laudenbach

Bad Mergentheim.Der Bezirksverband Bad Mergentheim des Kolpingwerkes veranstaltet am Sonntag, 16. September, eine Wallfahrt zur „Schmerzhaften Muttergottes“ in die Bergkirche Laudenbach. Weggang am Kolpingheim in der Marienstraße ist um 9 Uhr. Bereits in Markelsheim werden die Wallfahrer in der „Sonnenhalde“ das Mittagessen einnehmen. Wer nicht den ganzen Weg zu Fuß gehen kann, schließt sich gegen 12.40 Uhr im Gewerbegebiet von Weikersheim den Pilgern an. Um 13.30 Uhr steht am Kolpingheim in der Marienstraße auch der Gemeindebus zur Abfahrt bereit. Anmeldung bei Günther Etzl, Telefon 07931/51158). Um 14.30 Uhr zelebriert Bezirkspräses Burkhard Keck die Eucharistiefeier. Im Anschluss trifft man sich noch zu einem gemütlichen Beisammensein in der „Krone“ in Laudenbach. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.09.2018