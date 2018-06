Wandern auf dem Neckarsteig

Anzeige

Bad Mergentheim.Die nächste Wanderung der jungen Generation des Schwäbischen Albvereins findet am Sonntag, 17. Juni statt. Wir wollen von Neckargerach auf dem Neckarsteig über die Margarethenschlucht nach Mosbach wandern. Die Wanderstrecke beträgt rund 14 Kilometer, es sind etwa 450 Höhenmeter in zwei steilen Anstiegen zu überwinden. Geplant ist ein Rucksackvesper unterwegs. Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind erforderlich. Die Fahrt erfolgt voraussichtlich mit der Bahn. Treffpunkt: Bahnhof Bad Mergentheim, Abfahrt 8.35 Uhr, Bahnhof Lauda 9.10 Uhr; Rückkehr ist voraussichtlich um 16.50 Uhr in Lauda, bzw. 17.24 Uhr Bad Mergentheim. Anmeldung bis Freitag, 15. Juni bei den Wanderführern, Telefon 09334 / 8442 oder wandernSAV@web.de. Gäste sind willkommen. sav