„Wandern durch die Jahreszeiten“

Bad Mergentheim.Die Wanderungen erfolgen in Zusammenarbeit der Naturschutzgruppe mit der Kurverwaltung. Das Angebot läuft mittlerweile im achten Jahr. Die Touren finden immer samstags von 14 bis maximal 17 Uhr statt. Die Naturschutzgruppe stellt dafür sieben Wanderführer, die sieben verschiedene Wandertouren mit sieben verschiedenen Schwerpunkten leiten; diese rühren aus den besonderen Kompetenzen und fachlichen Neigungen der jeweiligen Wanderführer. Generell sind die Themenschwerpunkte Kultur, Natur, Geologie, Heimatkunde, vor allem auch die Kur und der Deutsche Orden als die bekanntsten und wichtigsten Säulen für die „Berühmtheit“ der Kurstadt und der Region Taubergrund. Im Jahresschnitt nehmen 13 Teilnehmer an den verschiedenen Wanderungen teil; in 2018 zählten die Veranstalter 780 Teilnehmer. Vorwiegend sind das Kurgäste, aber auch Bad Mergentheimer sowie Interessenten aus den Nachbargemeinden nutzen das Angebot. Mehr Infos unter www.naturschutz-taubergrund.de. hp

