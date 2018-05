Wanderung mit Museumsbesuch

Anzeige

Bad Mergentheim.Der elfte Wandertag der Würth Industrie Service am Samstag, 26. Mai, richtet sich an Wanderfreunde und Kulturinteressierte. Neben einem Spaziergang von Bad Mergentheim zum Industriepark Würth gibt es einen Blick hinter die Kulissen eines der größten Arbeitgeber der Region. Zwei Führungen zu den Themen „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ sowie „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ verbinden Mensch und historische Entwicklung. Startpunkt ist um 12.30 Uhr am Würth-Shop im Ried. Gemeinsam mit Wanderführer Helmut Fischer geht es dann über vier Kilometer hinauf auf den Drillberg. Im Industriepark Würth werden Beschaffungs- und Logistiklösungen für C-Teile vorgestellt. Über eine Million Artikel und eine Lagerfläche von 55 000 Quadratmetern stehen zur Verfügung. Das Gelände der Deutschorden-Kaserne auf dem Drillberg erwarb das Unternehmen 1999. Im Zuge der Reduzierung der Streitkräfte in den 1990er Jahren wurde die Kaserne auf dem „Trillberg“ stillgelegt. Die Würth Industrie Service hat das Areal nach eigenen Angaben unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur zum modernsten Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa ausgebaut. Ab 16.15 Uhr ist die einstündige Rückwanderung nach Bad Mergentheim geplant. Festes Schuhwerk ist notwendig. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Anmeldung erfolgt über die Tourist-Information unter Telefon 07931/574815 oder per E-Mail an tourismus@bad-mergentheim.de. pm